韓國電信運營商KT發生服務器遭入侵事件 大量用戶個人信息或遭泄露

繼連續發生用戶未經授權小額支付事故後，韓國電信運營商KT公司近日確認其服務器存在被入侵跡象。由於存在大量用戶個人信息可能遭泄露的風險，此事與此前SK電訊黑客事件性質相似，預計後續調查結果將引發重大社會反響。據KT和科學技術信息通信部19日透露，KT於18日晚11時57分向韓國互聯網振興院（KISA）通報了4起服務器入侵痕跡及2起可疑情況。這意味著發現黑客登錄服務器痕跡，或服務器內數據遭部分刪除破壞，存在黑客攻擊嫌疑。本次入侵跡象是KT於今年4月SK電訊USIM黑客事件後，為準確掌握現狀委托外部安全專業公司進行全面服務器調查時發現，整個調查歷時約四個月。存在入侵痕跡的服務器的受損程度、個人信息是否泄露、與近期未經授權小額支付事件是否關聯等尚未得到確認。KT方面表示：“將積極配合政府後續調查，全力查明具體入侵內容與原因。”KT在服務器入侵事件應對過程中還陷入“遲報爭議”。根據國會科學技術信息廣播通信委員會委員、國民力量黨議員崔秀珍獲取的KT向韓國互聯網振興院提交的事故報告，KT將服務器入侵事故認知時間點明確記錄為15日下午2時。這意味著公司在知曉事實三天後才進行申報。科學技術信息通信部與金融委員會19日上午就通信社、金融機構網絡入侵事故舉行聯合簡報會，公布了後續應對方向。政府計劃強化對企業故意延遲報告或隱瞞入侵事故行為的處罰措施，包括處以罰款等。同時將推行懲罰性罰款制度，確保安全事故發生時相關企業承擔與社會影響相應的責任。國會科學技術信息通信委員會當天上午舉行全體會議，決定於24日就大規模黑客事件召開聽證會。KT代表金榮燮（音）等人被列為聽證證人。總統室相關人士就連續發生的黑客事故表示：“總統室正密切關註事態發展並討論必要應對方案，對此問題持嚴肅對待態度。”金夏景記者、李承宇記者 whatsup@donga.com、suwoong2@donga.com