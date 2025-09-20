就民生協議體達成協議之後，十多天了，朝野政黨仍未邁出第一步



原定19日舉行的朝野民生經濟協議體第一次會議在一天前突然被取消。國民力量黨的理由是，共同民主黨18日在國會常任委員會小委員會上強行處理了包含廢除檢察廳等內容的《政府組織法》。民生協議體是爲了把總統選舉時期的朝野共同競選公約同時立法，在李在明總統和朝野代表見面的8日會談中達成了協議。結果，在朝野的極端衝突中，十多天來連第一步都沒有邁出。



在就舉行第一次會議達成協議的17日，朝野還提出了共同立法的法案。其中包括被稱爲“韓鋼法”的鋼鐵產業競爭力強化法案和半導體電池產業支援法案等。當時還提到了低出生率、人工智能、青年就業相關法案等。鋼鐵產業因美國徵收50%的高關稅等面臨危機，半導體和電池產業對外不確定性也在增大，稅制優惠等支援迫在眉睫。



擴大青年就業是朝野從就協議體達成協議的8日當天起作爲共同立法對象宣佈的懸案。在青年就業率連續16個月下降的情況下，三星等大企業爲了創造青年工作崗位，一致表示要增加新招聘規模。儘快制定法案，爲青年提供優質工作崗位創造條件，是政治應盡的義務。



儘管如此，朝野雙方還是讓好不容易安排的第一次會議泡了湯。這可不是分歧較大的爭議法案，而是對朝野內容相似的公約進行立法。從民生協議體達成協議的第二天起，朝野就忙於爭鬥，也看不到立即改變的跡象。不得不問，以朝野對峙爲藉口，放棄民生討論要到什麼時候?



朝野一直表示將在25日的國會全體會議上處理共同公約法案。共同民主黨承諾在協議體上取得國民切身感受得到的成果，國民力量黨上週還說“在16日之前召開第一次會議”，並表示有政策應對方案。8日達成協議時，在野黨認爲民生協議體是成果，政府和執政黨認爲是國政成功，雙方曾攜手合作。如果連由此產生的一絲期待都要拋開，還能從哪裏尋找政治存在的理由呢？

