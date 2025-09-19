孫興慜上演帽子戲法助隊大勝 登陸新大陸即展征服之勢

“請戴上墨鏡。‘孫（指孫興慜）’正在閃耀光芒。”美國職業足球大聯盟（MLS）事務局於18日在通報洛杉磯FC與皇家鹽湖城隊的常規聯賽結果時使用了這壹表述。這是巧妙運用了英語中“太陽（Sun）”與孫興慜（33歲•洛杉磯FC）的姓氏發音相近的特點。聯盟事務局還發布了題為“Sonsational！洛杉磯FC超級巨星完成MLS生涯首個帽子戲法”的文章。這壹標題融合了孫興慜的姓氏與意為“引起巨大轟動”的英語詞匯“sensational”。當日客場對陣皇家鹽湖城的比賽中，孫興慜爆發攻入三球，帶領洛杉磯FC以4比1獲勝，其表現配得上如此贊譽。孫興慜在開賽第3分鐘便首開紀錄。接到隊友蒂莫西•蒂爾曼（26歲）的傳球後，孫興慜帶球突入禁區，右腳輕松推射破網。繼14日對陣聖何塞地震隊（4比2•洛杉磯FC勝）時在開場53秒攻入MLS生涯首個運動戰進球後，孫興慜此次再度閃擊得手。實現MLS兩連勝的孫興慜狀態正佳，他在上半場第16分鐘於禁區弧頂左側位置右腳中距離勁射攻入第二球。當球隊以2比1領先時，他在下半場第37分鐘的反擊過程中，通過倒地鏟射將丹尼斯•布安加（31歲•加蓬）傳來的皮球送入網窩，完成MLS生涯首個帽子戲法。這是孫興慜自2023年9月2日效力英格蘭超級聯賽托特納姆熱刺時期對陣伯恩利隊後，時隔747天再度上演帽子戲法。攻入本賽季MLS第5球的孫興慜與布安加壹同表演了前空翻慶祝動作。這是孫興慜職業生涯第八次在俱樂部比賽中完成帽子戲法及以上成就。效力德國甲級聯賽勒沃庫森時期，他曾兩次上演帽子戲法，在托特納姆熱刺時期則五次單場攻入三球及以上。特別是在2020年9月對陣南安普頓隊的比賽中，他獨中四元帶領球隊取得5比2大勝。單場四球的成就被稱為“大四喜（haul）”。曾在托特納姆熱刺與哈裏•凱恩（32歲•拜仁慕尼黑）組成“孫凱組合”合力攻入47球的孫興慜，如今在洛杉磯FC與布安加共同引領球隊進攻。布安加在對陣聖何塞地震隊的比賽中曾完成帽子戲法。球迷們為孫興慜與布安加賦予了“興布組合”的愛稱。孫興慜在賽後采訪中表示：“與布安加並肩作戰非常愉快。他給予我很多支持，我們正在產生良好的協同效應。”包括本月在美國舉行的對陣美國和墨西哥的國家隊A級比賽連續兩場進球在內，孫興慜已在正式比賽中實現連續四場破門。足球統計專業媒體“WhoScored.com”賽後給予孫興慜滿分10分的超高評價。自上月加盟洛杉磯FC後，孫興慜迅速融入球隊，在常規聯賽出場6次貢獻5球2助攻。孫興慜表示：“我認為仍處於適應期。相信自己能做得比現在更好。”另壹家足球統計媒體“FotMob”同樣給出了9.7分的高評分。剩余5場常規賽的洛杉磯FC憑借本場勝利積分來到47分（13勝8平7負），升至西部聯盟第四位。較處於季後賽門檻線的第九名聖何塞地震隊（積35分）領先12分。自孫興慜加盟後，洛杉磯FC取得3勝2平1負的戰績，保持上升勢頭。韓鐘浩記者 hjh@donga.com