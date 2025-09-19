黃仁勛與薩提亞•納德拉等經濟界人士獲邀出席CEO峰會

據悉，預計將有包括全球企業首席執行官（CEO）、高管及隨行人員在內的1700余名人士出席於10月28日至31日在慶尚北道慶州舉行為期四天的“2025年亞太經合組織（APEC）首席執行官峰會”。18日據工商界消息，截至目前已有谷歌、Meta等主要全球企業的900余名高管表明參會意向。花旗集團首席執行官簡•弗雷澤與美孚集團首席執行官凱文•什等人士已確認出席並將作為演講嘉賓登場。3月，大韓商工會議所以會長崔泰源的名義向入選《財富》500強的全球千余家企業發送了邀請函。產業通商資源部亦於8月以部長金正官的名義向企業家們寄發了邀請函。崔會長正親自全力投入邀請全球科技巨頭首席執行官的工作。據悉，崔會長上月在韓美首腦會談配套活動“商務圓桌會議”上向英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勛提出參會請求，並獲得積極回應。另據確認，他於七月親赴舊金山OpenAI總部，向首席執行官薩姆•奧爾特曼當面遞交了邀請函。此外，微軟首席執行官薩提亞•納德拉、谷歌首席執行官桑達爾•皮查伊及TikTok首席執行官周受資等人的參會事宜亦在協調中。崔會長此前在與李在明總統的首場企業家座談會中表示：“將親自邀請商界巨頭”，“計劃吸引1700家海外企業參與峰會。”APEC首席執行官峰會作為APEC領導人會議的官方配套活動，是匯聚APEC區域內主要企業家、政府及學界人士，乃至部分國家領導人的國際商務平臺。本屆峰會主題定為“3B”，蘊含“超越邊界”（Beyond）、“通過創新商業活動”（Business）、“構建新型合作關系”（Bridge）三重含義。崔會長在今年初的APEC首席執行官峰會推進委員會啟動儀式上，基於“3B”中字母“b”與豎起大拇指手勢的形態關聯性表示：“期待大韓民國能贏得全球範圍的‘點贊’（Thumbs up）認可。”朴鐘敏記者 blick@donga.com