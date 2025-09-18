“樂天信用卡遭黑客攻擊數據的SK電信的10倍”……如何信任並委託個人信息?



擁有960多萬名會員的樂天信用卡遭黑客攻擊事件的損失規模像滾雪球一樣越滾越大。樂天信用卡起初報告說約有1.7GB（千兆字節）的數據被泄露，但據金融當局掌握的情況，實際上被竊取的數據規模在100GB以上。這是今年4月移動通信企業SK電信泄露的9.8GB USIM信息的10倍以上。據說，受害顧客人數有可能從當初預想的數萬人增加到數百萬人。



樂天信用卡8月31日向金融監督院報告了遭到黑客攻擊的事實。黑客們在該公司信用卡在線結算服務器上植入惡性代碼，試圖進行黑客攻擊，最早始於很久之前的8月14日。雖然公司方面表示“個人信息泄露尚未得到確認”，但金融當局不排除顧客的結算要求明細等個人信息被黑客入侵的可能性，正在繼續進行調查。



最近韓國金融圈接連發生黑客事件。僅下半年以來，就已是繼SGI首爾保證、Welcome儲蓄銀行集團之後的第三次。11年前的2014年，信用卡業界經歷了超過1億件的個人信息泄露事件，如今再次發生大規模黑客攻擊事件，這一點也令人擔憂。當時，一名信用評價企業派遣職員盜取了多家信用卡公司的顧客個人信息、結算賬戶、信用卡號碼、有效期等信息，導致超過2000萬名顧客遭受不便，陷入了不安之中。



樂天信用卡是當時信息大量被泄露的3家信用卡公司之一。更大的問題是，此次黑客攻擊事件發生後過了17天，公司連發生了什麼事情都不知道。如果專業信用卡公司的保安體系存在這麼大的漏洞，顧客們如何相信他們並委託個人信息呢?雖然樂天信用卡表示會重新發放所有顧客的信用卡，但擔心個人信息被惡意用於犯罪的顧客們的不安感不會輕易消除。



金融公司管理顧客資金，一旦發生保安事故，在危險性和波及效果方面，其嚴重程度是其他部門黑客攻擊所無法比擬的。也有人提出疑問，私募基金“MBK夥伴”在2019年收購樂天信用卡後，是否疏忽了對保安體系的投資。在任何情況下都要徹底查明原因和採取措施，以免發生後續損失。

