美國着手對鋼鋁以外更多產品擴大適用“50%關稅”

美國總統特朗普當地時間16日表示：“半導體和醫藥品可以多交（關稅）。半導體和醫藥品的利潤率（比汽車）還高。”美國從當天起對日本產汽車及汽車零部件徵收15%的關稅，適用的關稅率比適用於韓國相關產品的25%關稅低10個百分點。在這種情況下，特朗普表示，將對韓國的另一個主要出口產品半導體徵收高關稅。特朗普當天爲對英國進行國事訪問離開白宮時，被記者問到“如果將日本等國家的汽車關稅從25%下調至15%，擔心美國汽車企業會受到損失”時回答說：“我什麼都沒有妥協。”實際上，一旦對半導體適用高關稅，韓國受到的打擊勢必會更大。因爲韓國對美國出口的第二大產品是半導體。另外，在韓美貿易談判中，美國表示在半導體、醫藥品方面對韓國適用最惠國待遇原則，但尚未簽署確定該原則的協定。另據美國聯邦官報當天報道，美國商務部收集當地產業界的意見，着手擴大已適用於鋼鐵、鋁領域的50%關稅率的適用對象。另據悉，爲與美國進行後續談判而訪問美國的韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九當天與美國貿易代表部代表格里爾舉行了會晤。據悉，兩國在3500億美元規模的韓國對美投資履行方式等問題上仍然存在分歧。申晋宇 niceshin@donga.com