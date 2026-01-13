Z世代“迪拜糯糯曲奇”熱潮…零下15度嚴寒中仍現搶購長龍

12日上午11時30分，首爾廣津區壹家店鋪前。在體感溫度降至零下15度的寒冷天氣裏，沿小巷排起了超過30米的長隊。這是爲了購買從正午開始銷售的“迪拜糯糯曲奇”而出現的“開門搶購”現象。池秀珍（31歲）笑著表示：“在照片牆上不斷看到朋友或網紅在吃，出于好奇就來買了”，“聽說很難買到，所以提前兩個小時來排隊，排了第壹名。”通過社交網絡服務傳播開來的迪拜糯糯曲奇熱潮正席卷韓國。雖然卡達伊夫（土耳其式薄面皮）、開心果等原料進口量增加，但由于需求旺盛，價格仍在飙升。有分析認爲，以熟悉社交網絡服務的Z世代爲中心，存在不想落後于流行趨勢的心理。迪拜糯糯曲奇是衍生自2024年流行的迪拜巧克力，在韓國制作而成的甜品。將開心果奶油拌入卡達伊夫作爲餡料，外層用融化的棉花糖包裹壹層，形狀類似糯米糕。從制作迪拜糯糯曲奇所需原料的進口量也可確認其熱度。據關稅廳12日數據，開心果（帶殼）進口量以去年1月至11月爲准，爲1310吨，較上年同期（1113吨）增長約18%。超過了2024年全年進口量（1203吨）。據食品醫藥品安全處數據，包含卡達伊夫的土耳其産幹面類進口量從2024年的9212噸增至去年的1.1103萬吨；可可粉進口量同期爲1.0674萬吨，較2024年的1.0427萬吨也有所增加。隨著甚至出現想親自制作迪拜糯糯曲奇的消費者加入，原料價格也呈上升趨勢。根據顯示電子商務價格變動的應用程序“Fallcent”，開心果每公斤價格從上月14日的1.95萬韓元漲至本月11日的4.99萬韓元，漲幅達156%；卡達伊夫（500克）同期從1.27萬韓元漲至1.89萬韓元，漲幅約48%。迪拜糯糯曲奇成爲話題後，甚至與甜品相距甚遠的湯飯店、韓食店、壽司店也開始爲吸引顧客而銷售迪拜糯糯曲奇。在外賣應用程序上，出現了許多設定“必須點餐”、“最多可購1個”等作爲購買迪拜糯糯曲奇條件的餐廳。有分析認爲，迪拜糯糯曲奇熱潮的背後，反映了基于社交網絡服務的“我也壹樣（Ditto）消費”心理，以及在不景氣中追求“小奢侈”的心理。網紅或藝人食用的畫面擴散開來，關注度隨之提高，但由于不易購買，反而刺激了消費欲望。仁荷大學消費者學系兼任教授黃珍珠（音）表示：“這是‘妳買我也買’的從衆消費趨勢”，“在經濟長期不景氣的情況下，相較于奢侈品，負擔較小，但通過這種在甜品中相對昂貴的産品來享受小奢侈。”南慧貞記者、金多研記者 namduck2@donga.com、damong@donga.com