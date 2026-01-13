上個賽季尊嚴受挫的“老虎”，今冬錘煉將在日本壹座名字生僻的孤島上進行。職業棒球起亞虎隊于25日至下月21日在日本鹿兒島縣的奄美大島進行第壹階段春季集訓。球隊相關人士表示：“爲了尋找能專注于訓練的環境，我們費了不少心思。”在職業棒球10支球隊中，只有起亞虎隊選擇了日本作爲第壹階段春季集訓地。位于日本列島西南部的奄美大島，這也是首次成爲韓國職業球隊的訓練地。從韓國前往該島沒有直飛航班，需經由東京中轉。氣候與鄰近的沖繩相似。此處從2023年至去年，曾是日本職業棒球橫濱DeNA海灣之星隊二軍的訓練營地。起亞虎相關人士表示：“需要轉機壹次，在交通便利性上確實有些不便”，“但棒球場和室內訓練場等設施方面，相比之前的訓練地並無不足。”在2024年常規賽-韓國大賽中獲得綜合冠軍的起亞虎，在上個賽季開始前被認爲是兩連冠的有力爭奪者。起亞虎去年在美國加利福尼亞進行了第壹階段春季集訓，但因頻繁降雨而未能完成目標訓練量便迎來了賽季。從揭幕戰起，前年度最有價值球員（MVP）金道英（23歲）腿後肌受傷開始，起亞虎在核心球員金善彬（37歲）、羅成範（37歲）等接連受傷的情況下，以第八名結束了賽季。韓國大賽冠軍球隊在次年取得第八名及以下成績，是繼1995年OB熊隊（現鬥山熊隊）之後的史上第二次。志在恢複名譽的起亞虎，從訓練地選擇開始就格外費心，其背景正在于此。去年冠軍球隊LG雙子隊以及SSG蘭德斯隊、NC恐龍隊將前往美國進行第壹階段訓練。LG隊于22日前往亞利桑那州斯科茨代爾，NC隊在與去年相同的亞桑那州圖森，SSG隊在佛羅裏達州維羅比奇開始海外集訓。韓華鷹隊（墨爾本）、KT巫師隊（吉朗）、鬥山熊隊（悉尼）則在澳大利亞設立第壹階段營地。樂天巨人隊（台南）和Kiwoom英雄隊（高雄）前往中國台灣，三星獅子隊則前往關島。趙英宇記者 jero@donga.com