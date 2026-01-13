我們從未經歷過的世界



2026年開始了。新年伊始，世界陷入了炮聲和混亂之中。美國主導的委內瑞拉總統馬杜羅下臺只是開始。軍事力量能做的事情有限。干涉他國可以改變該國的命運，但不能有效地改變社會。



如果伊朗的哈梅內伊政權沒落，其影響很有可能動搖整個中東的秩序。因爲被泛伊斯蘭、反以色列等共同情緒所壓抑的局部矛盾可能會爆發。敘利亞已經進入了內戰。伊朗的變化將對伊拉克產生影響。傳統國家將出現動盪，沙特、阿聯酋、卡塔爾等以石油爲基礎的新興國家的主導權和躍進將成定局。這有可能使新興國家加強軍事力量，還有可能擴大沙特在也門的戰爭等紛爭。



沙特阿拉伯和以色列、埃及的合作很有可能以更加露骨的形式出現。巴勒斯坦問題是絆腳石，但新項目似乎也有推進的空間。烏克蘭戰爭又過了一年。即使停戰，歐洲軍隊駐紮的瞬間，俄羅斯和歐洲之間的權力遊戲也會開始。在此過程中，歐洲能否覺醒併成功進行重新武裝和國家改造，還是會像普京所期待的那樣分裂和崩潰，短期內無法見分曉，但從今年開始將面臨考驗。



美中之間的世界霸權競爭正在向亞洲和南美大陸擴散。對臺灣的緊張和施壓今年也會持續下去。中日矛盾不斷擴大，朝鮮將進一步致力於擴充軍備。東北亞局勢也如同火藥庫。在這種情況下，韓國的內部矛盾正在走向極端。如此羅列下來，2026年的世界分爲兩類國家：鋼鐵國家和內部矛盾爆發之前的國家。

