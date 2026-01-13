“街頭堆着數百具屍體”……連續半個月流血事件，伊朗面臨最大危機

隨着從去年12月28日開始的伊朗反政府示威激化，截至當地時間11日，外媒和人權團體接連公佈最少500人、最多2000多人死亡。伊朗首都德黑蘭等主要城市到處都發現了屍體堆積如山的場面。有分析認爲，伊朗政府作爲最高領導人哈梅內伊的直屬機關，投入了以守護政教合一體制爲核心任務的最精銳軍隊革命守衛隊，流血事態正在激化。在這種情況下，美國總統特朗普表示，“正在考慮幾個強有力的選擇”，再次暗示軍事介入的可能性。● “瞄準示威者臉部射擊，街上滿是鮮血”以美國爲總部開展活動的人權團體“人權運動家通訊社”表示，受伊朗反政府示威的影響，至少有496名平民和48名保安人員等544人死亡。這一數字將近前一天116人的近5倍。總部設在挪威的人權團體“伊朗人權”確認，至少有192人死亡，實際死亡人數有可能超過2000人。有分析認爲，特別是隨着革命衛隊正式投入，瞄準示威者進行射擊，死傷者正在迅速增加。伊朗內外有主張稱，伊朗政府從8日起切斷網絡和國際電話後，正式開始了強硬鎮壓。英國《衛報》8日報道說，伊朗28歲女記者馬赫薩表示：“瞄準示威者的臉射擊。街上充滿鮮血，死亡人數之多令人恐懼。”此次反政府示威是歷史上最嚴重的伊朗經濟困難和對哈梅內伊領導的政教合一體制的累積不滿爆發的結果。隨着伊朗經濟崩潰，里亞爾價值處於歷史最低水平。以9日爲基準，美元兌99.4055里亞爾，比2015年伊朗與西方五國簽訂核協議（一攬子共同行動計劃）時（當時美元兌3.2萬里亞爾）高出約31倍。食品物價與去年同期相比暴漲60%以上，中產階層也很難維持正常生活。有分析認爲，30%以上的伊朗國民處於貧困狀態。過去大學生和進步知識分子積極參與反政府示威，但此次支撐伊朗體制的商人及中產階層大舉參與示威。在與以色列、美國的戰爭中，以“中東盟主”自居的哈梅內伊體制的權威崩潰也是原因之一。伊朗在去年與以色列-美國進行的“12日戰爭”中慘敗。隨着美國對核設施的轟炸和以色列對伊朗軍隊領導人和核科學家的針對性暗殺持續，伊朗體制的脆弱性暴露無遺。據悉，最近示威者高喊“迴歸王政”“讓哈梅內伊去死”“停止介入周邊國家”等否定現體制的口號。● 特朗普：“軍事介入是強有力的選擇”美國正在密切關注伊朗事態，研究軍事介入的可能性。特朗普11日在總統專機上表示：“我每小時都聽取（伊朗）情況的報告。正在觀察幾個強有力的選擇，很快就會作出決定。”他還表示，爲應對伊朗政府的網絡封鎖，將支援人造衛星網絡“星鏈”。《華爾街日報》報道稱，特朗普將於13日聽取美國安保當局有關攻擊伊朗選項的具體方案報告。特朗普透露伊朗政府向美國提議進行協商，並提到了對話的可能性。特朗普表示：“他們想要談判，好像厭倦了繼續被美國毆打。雖然我們可以先行動，但也在準備會談。”但是，就美國對伊朗的軍事介入，美國政界也出現了否定的反應。共和黨參議員蘭德·保羅在ABC電視臺指出：“轟炸不是解決方案，憲法不允許總統隨意轟炸。”很多人預測說，伊朗反政府示威是否會推翻哈梅內伊體制還是未知數。因爲以革命衛隊爲中心，軍部支撐着哈梅內伊體制，沒有能夠吸收市民憤怒的政治對策勢力。伊朗雖然經歷了2009年伊朗大選舞弊示威、2022年反對頭巾示威，但哈梅內伊體制依然健在。峨山政策研究院地區研究中心負責人張志向（音）預測稱：“美國軍事介入等外部因素是否會帶來變化?這種情況下，伊朗精英和革命衛隊的立場將決定哈梅內伊體制的未來。”巴黎=常駐記者柳根亨、金允珍記者 noel@donga.com、rosa@donga.com