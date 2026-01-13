《K-pop獵魔女團》獲第83屆金球獎雙冠王…“獻給所有曾遇閉門羹的人”

“我想將此獎獻給所有曾遭遇過閉門羹的人。我現在可以自信地說，‘拒絕只是人生的另壹種轉折’。所以，各位，請絕對不要放棄。”當地時間11日，在美國洛杉矶舉行的第83屆金球獎頒獎典禮舞台上，歌手EJAE似乎眼淚即將奪眶而出。她參與了奈飛動畫片《K-pop獵魔女團》主題曲《Golden》的作曲，當天獲得了金球獎最佳原創歌曲獎。去年風靡全球的《K-pop獵魔女團》在今年金球獎上獲得兩座獎杯。繼最佳原創歌曲獎後，又在最佳動畫長片獎單元擊敗《瘋狂動物城2》、《劇場版鬼滅之刃：無限城篇》等強勁競爭對手，奪得獎杯。由韓裔作曲並演唱的歌曲獲得金球獎最佳原創歌曲獎尚屬首次，韓裔導演制作的動畫片獲得作品獎亦爲首次。尤其EJAE似乎回想起了在韓國作爲偶像練習生生活的時光，她激動地硬咽道：“夢想成真了。”“當我還是個小女孩時，爲了成就成爲偶像的夢想，我十年間不懈努力。但因‘嗓音不足以出道’的理由被拒絕，也曾爲此失望。爲了戰勝那份痛苦，我寄情于音樂，如今才能作爲歌手兼作曲人站在這裏。”執導《K-pop獵魔女團》的瑪吉-康導演也難掩喜悅。康導演表示：“感謝所有相信這部深深植根于韓國文化的作品能在全球引起共鳴的人”，“最開心的是，堅強、自信又有些古怪、坦率的女性角色能夠觸動觀衆。”另壹方面，朴贊郁導演的《無可奈何》雖入圍音樂/喜劇電影類最佳影片、最佳男主角（李炳憲）、最佳外語片等三個獎項，但遺憾未能獲獎。今年金球獎最大贏家是保羅•托馬斯•安德森導演的電影《壹戰再戰One Battle After Another》。這部入圍9個獎項的作品，獲得了音樂/喜劇電影類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角等四座獎杯。金泰彥記者 beborn@donga.com