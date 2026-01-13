韓國政府已決定儘早與朝鮮恢復“9·19南北軍事協議”

據悉，韓國政府決定儘早恢復“9·19南北軍事協議”。李在明總統就任後不久，就阻止向朝鮮散發傳單和中斷揚聲器廣播，現在又在討論停止軍事分界線一帶的軍事演習等方案。有人指出，在朝鮮主張韓國無人機滲透的情況下，恢復《9·19軍事協議》中包含的禁飛區的討論也將加快。據韓國政府高層人士12日透露，國家安全保障會議8日召開常任委員會，討論了恢復《9·19共同文件》的相關議案。政府消息人士表示：“雖然尚未就恢復時間和方式得出最終結論，但據我所知，相關部門正在加快協商速度。”文在寅政府時期的2018年簽署的《9·19南北軍事協議》中包括停止軍事分界線一帶軍事演習、劃定禁飛區、撤離非武裝地帶內監視哨所等內容。李在明去年8月在光復節賀詞中曾表示：“爲了防止韓朝間偶發性衝突，構建軍事信賴，將先發制人、分階段地恢復9·19協議。”據悉，韓國政府內部首先就恢復包括停止軍事分界線一帶地面、海上、空中一帶各種軍事訓練的第一條第二項達成了共識。如果該條款的效力得以恢復，軍事分界線兩側5公里以內或西北島嶼的射擊訓練將中斷。但據悉，韓國軍方認爲，恢復禁飛區可能會因偵察中斷等影響對朝鮮的應對態勢，對先行恢復禁飛區感到爲難。申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com