以色列向加沙城全面投入地面部隊……“美國事先批准”

以色列15日向巴勒斯坦加沙地區中心城市加沙城投入了地面部隊。以色列總理內塔尼亞胡8月8日發表控制加沙地區的計劃後，以色列軍隊在空襲加沙城的過程中，派出坦克等開始投入地面部隊。有分析認爲，最近以色列空襲卡塔爾首都多哈的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯高層人士居住設施，引發了美國總統特朗普和內塔尼亞胡之間的不和諧音，但最終美國再次爲以色列的報復戰助了一臂之力。據以色列媒體《以色列時報》、Ynet等報道，以軍15日晚對加沙城進行了37次大規模空襲，歷時約20分鐘。之後以軍投入了動用戰車的地面部隊。此次攻擊主要集中在加沙城中心的阿爾扎拉街、海岸邊的謝赫拉德萬、阿爾卡拉馬、特爾阿爾哈瓦地區。另外，以色列軍隊還動用反地雷機器人和阿帕奇直升機在城市上空進行射擊。加沙城居民表示，以色列的炮擊令人聯想起“火焰帶”。一名居民說：“這是地獄般的夜晚。以色列軍隊對加沙城使用了所有種類的轟炸和武器。”《耶路撒冷郵報》報道說：“這是過去兩年裏加沙北部從未見過的戰爭局面。”據美國政治媒體Axios報道，以軍高級官員表示，未來幾天將有更多地面部隊進入加沙城。據悉，以色列在加沙城投入地面部隊的行動事先得到了特朗普政府的批准。以色列高層人士對Axios表示：“（正在以色列訪問的）美國國務卿魯比奧沒有對地面作戰採取剎車措施。”一美國官員表示：“這不是特朗普政府的戰爭，而是內塔尼亞胡的戰爭。”意思是說，雖然特朗普政府允許地面作戰，但其責任在於內塔尼亞胡。此前，在以色列空襲卡塔爾後，特朗普表示，事先沒有接到以色列的通報，並表示：“我對這件事完全不滿意。”這是考慮到“即使擁有中東地區最大規模的美國空軍基地的友邦國遭到攻擊，美國實際上置之不理”的批評而作出的表態。當天，在以色列投入地面部隊幾個小時前，魯比奧在與內塔尼亞胡舉行的聯合新聞發佈會上表示：“我們希望這一事態以和平、外交的方式結束。雖然今後也會摸索這一點，但也要做好應對可能無法實現的可能性。”他在結束對以色列的訪問前往卡塔爾的途中向哈馬斯施壓說：“以色列已經開始行動。我們達成協議的時間大概只剩下幾天，最長也只有幾周。”另一方面，卡塔爾當天在多哈召開了阿拉伯、伊斯蘭國家緊急首腦會議，表示“將重新討論與以色列的外交及經濟關係”，對空襲本國的以色列進行了譴責。卡塔爾雖然沒有與以色列建交，但關係一直比較融洽。在60個國家首腦參加的此次會議上，卡塔爾國王塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼批評說：“以色列主張（哈馬斯）釋放人質，爲什麼要暗殺所有談判人員？”李基旭記者 71wook@donga.com