不管是執政黨還是在野黨，早已進入明年6月地方選舉的氛圍

距離李在明政府上臺後的首次全國性選舉2026年6月3日地方選舉還有260天，政界的地方選舉競爭已經升溫。李在明總統12日在江原地區市政廳會議上直接提到了江原道鐵原出身、被認爲是江原道知事候選人的總統政務首席祕書禹相虎。國土交通部長金潤德就東海岸鐵路三陟至江陵高速鐵路區間的高速化表示，“禹首席一看到我就說一定把它當作一號工程來做，我一定會做”。李在明聽到後笑着說，“早知道就讓禹首席做了。可能是因爲他是江原道的吧。”禹相虎當天也出席了活動。在共同民主黨內部，全賢姬、金炳周、韓俊鎬、李彥周等最高委員和文振碩、康準鉉、李源澤、朱哲鉉等部分市道黨委員長正在成爲參加地方選舉的候選人。最高委員和市道黨委員長要想參加地方選舉，必須分別在6個月和8個月前辭職，因此預計不久後參選者就會浮出水面。共同民主黨上個月組成了地方選舉企劃團，開始了公推制度和選舉戰略、政策企劃等具體討論。國民力量黨領導層15日在明年地方選舉核心激戰地釜山舉行了包括現場最高委員會議在內的兩天一夜的日程，點燃了地方選舉準備之火。黨代表張東赫在釜山現場最高委員會上列舉了韓國產業銀行遷往釜山、海洋水產部遷往釜山、釜山新港及加德島新機場建設等，並表示“將傾注所有黨力發展釜山”。政界人士表示：“下個月中秋過後，地方選舉政局將正式展開。這是李在明政府的首次全國單位選舉，是對政局產生巨大影響的選舉，因此可以感覺到提前過熱的氛圍。”趙權亨記者、金俊日記者 buzz@donga.com、jikim@donga.com