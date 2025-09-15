日媒：“金正恩要求中國和俄羅斯理解和支持‘放棄和平統一’”

據日本共同社13日報道，韓國國務委員會委員長金正恩要求中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京理解和支持將韓國定性爲敵國並放棄和平統一的對韓政策。共同社當天援引外交消息人士的話報道說，金正恩3日爲參加在中國北京舉行的戰勝節80週年閱兵式訪問中國，先後會見了中國和俄羅斯領導人，並表明了上述意向。朝鮮在2023年底提出“敵對兩國論”，稱南北（韓朝）不再是同族關係。共同社分析說：“朝鮮正在加強與此相關的國際社會的支持和外交攻勢。”據悉，金正恩上個月向外務省主要局長傳達了上述外交戰略構想。特別是，金正恩4日在北京會見習近平，說明了放棄南北統一的經緯，請求中國理解。但是，在朝中首腦會談結束後中方發表的文稿中，習近平表示：“在韓半島問題上，中國堅持一貫、客觀、公平的立場。”也沒有關於放棄統一的內容。不過，習近平對金正恩對韓政策構想具體採取了什麼樣的立場尚不可知。據悉，金正恩3日在北京舉行的朝俄首腦會談上也解釋了放棄統一等類似內容，普京對此表示支持。據悉，上個月底訪問蒙古國的朝鮮社會科學院院長太亨哲也把南北關係規定爲“敵對兩國”，說明了朝鮮放棄統一的觀點。共同社報道稱，這是朝鮮時隔8年再次派遣學術機構負責人前往蒙古國。朝鮮正在協調派遣高層人士參加本月下旬的聯合國大會一般性辯論演說。共同社預測說：“（朝鮮高層人士）除了強調擁有朝鮮核武器的正當性外，還有可能就韓半島局勢展開主張。”黃仁贊 hic@donga.com