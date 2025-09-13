禹相赫力壓“宿敵”巴爾希姆 沖擊世錦賽金牌

“微笑跳躍者”禹相赫（29歲）正向韓國田徑史上首枚世錦賽金牌發起沖擊。在本賽季出戰的7項國際賽事中全部登頂的禹相赫，是13日於日本東京開幕的世界田徑錦標賽男子跳高項目的強力奪冠熱門。在本次大賽38名參賽選手中，禹相赫擁有本賽季室外賽事的最佳成績。他於7月在摩納哥舉行的世界田聯（WA）鉆石聯賽中躍過了個人賽季最佳成績2米34。本屆賽事舉辦地東京國立競技場，正是禹相赫在2021年東京奧運會實現刷新韓國紀錄夢想的福地。東京奧運會前夕，禹相赫曾是未能越過達標線（2米33）的選手。他在排名積分認定的最後壹天，於韓國田聯專門舉辦的邀請賽上躍過2米31，以排名第31位獲得了僅發放至第32位的奧運門票。戲劇性踏上奧運賽場的禹相赫，在決賽中以創造韓國紀錄（當時為2米35）的成績位列“意外第四”。奧運會後勢頭上升的禹相赫，在2022年貝爾格萊德世界室內錦標賽上成為首位奪得金牌（2米34）的韓國選手。同年在尤金世錦賽上，他以2米35的成績成為首位獲得銀牌的韓國選手。當時以2米37成就世錦賽三連冠的穆塔茲•巴爾希姆（34歲•卡塔爾）本賽季最佳成績僅停留在2米13。世界田聯表示：“本屆世錦賽可能成為自2011年大邱大會以來，巴爾希姆首次無緣獎牌的賽事。”禹相赫預計將與2024年巴黎奧運會金牌得主、同齡“至交”哈米什•克爾（新西蘭）展開冠軍爭奪。巴黎奧運會上禹相赫僅獲第七名（2米27）。今年3月在中國南京舉行的世界室內錦標賽中，禹相赫（2米31）力壓克爾（第二名•2米28）奪冠。而在禹相赫因小腿傷勢缺席的上月世界田聯鉆石聯賽總決賽上，克爾以2米32的成績奪冠。東京世錦賽男子跳高資格賽將於14日舉行，決賽定於16日進行。任寶美 bom@donga.com