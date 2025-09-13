追求個性厭惡雷同 服裝與鞋履定制成潮流

反映消費者個性與喜好的“定制化”服務正在整個時尚界擴散。隨著自主裝飾服裝、鞋履等的“服裝定制”、“鞋履定制”文化逐漸紮根，定制制作體驗空間也呈現持續增長趨勢。阿迪達斯韓國分公司於去年4月重新裝修首爾明洞店（約2501平方米鱷757坪）時，推出了定制服務“Made for You”。該服務是擴展原賣場內定制專區“Seoul Lab”而成的，可利用刺繡、貼布、數碼印花等方式裝飾服裝、鞋履、帽子等產品。到店顧客通過平板電腦選擇設計款式、實物尺寸及顏色並填寫訂單後，即可現場獲取制作完成的產品。目前“Made for You”在明洞店以及首爾江南、弘大、北村、聖水等5家門店運營。優衣庫於去年9月在首爾松坡區樂天世界購物中心開設占地約3500平方米（1059坪）、橫跨1至2層的“優衣庫樂天世界購物中心店”，推出定制服務“UTme!”。顧客可通過店內iPad組合迪士尼、我的世界（Minecraft）等800余種動畫或角色形象貼紙，制作專屬T恤或背包。今年5月隨著大邱“優衣庫東城路店”和大田“優衣庫大田屯山店”新開業，該服務進壹步擴大。卡駱馳（Crocs）韓國分公司在新世界百貨京畿河南店開設330平方米（約100坪）規模的“Icon Store”，並設置可裝飾卡駱馳鞋履的“DIY Station”。在此處可將金屬、珠寶等卡駱馳專用配件“智必星”（Jibbitz Charms）嵌入鞋孔，或運用絲帶、串珠、畫筆、顏料、貼紙等材料制作個性化鞋履。定制服務亦應用於贈品營銷領域。韓國時尚企業LF於5日推出與美國戶外鞋履企業“KEEN”及時尚品牌“SATUR”的合作產品，並向購買顧客贈送由粉色針織鞋帶、蹦極繩鞋帶、皮革標簽等組成的“鞋履定制套裝”。專家指出，時尚界的定制熱潮是重視個性與體驗的消費群體擴大的結果。誠信女子大學消費者產業系教授許京玉（音）表示：“厭倦奢侈品和成衣的消費者渴望親自添加文字或設計以打造專屬產品的需求日益增長”，“這種需求與追求體驗樂趣的欲望及社交媒體認證文化相結合，最終形成了全新風潮。”金多研記者 damong@donga.com