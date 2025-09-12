“三星家電堪稱主婦們的完美合作夥伴”，三星電子以人工智能家電為主打進軍歐洲市場

三星電子正以基於人工智能（AI）的廚房家電為主力進軍歐洲市場。該公司計劃通過AI家電解決方案，針對歐洲人高度關註的健康食譜、節能等領域提供對應方案。三星電子通過加強與英國名廚傑米•奧利弗的合作關系，正積極展開本地營銷活動。當地時間8日，在倫敦約翰•路易斯百貨公司的“傑米•奧利弗廚房工作室”烹飪課堂上，三星電子最新AI廚房家電“雙廚系列智能烤箱”和“雙廚系列電磁爐”迎接了學員們。三星電子今年5月與傑米•奧利弗建立合作夥伴關系，向其烹飪學校提供了自家的AI廚房家電。當天烹飪課堂的主打菜肴是以茄子為主料的“芝士番茄醬焗烤茄子”（ Parmigiana）。 芝士番茄醬焗烤茄子是壹道將茄子、番茄醬、奶酪等層層疊加後放入烤箱烘烤的意大利傳統菜肴。烹飪準備工作中的茄子烘烤和番茄醬制作均使用三星雙廚系列電磁爐完成。該產品采用密織線圈技術，無論從小型煎鍋到大型長柄容器，置於竈臺任何位置都能均勻傳熱。得益於此，茄子得以在均勻溫度下均勻受熱。加入洋蔥、大蒜等材料的番茄醬也避免了焦糊，通過均勻受熱提升了完成度。備料完成後，將茄子、番茄醬和奶酪層層堆疊，放入預先預熱的三星雙廚系列智能烤箱中均勻烘烤。該產品將內腔分為上下兩個獨立空間，可根據食材大小選擇整體使用或分隔使用，確保各種食材都能均勻受熱。當天主持烹飪課程的當地廚師表示：“三星家電堪稱主婦們的完美合作夥伴。使用三星AI家電時，可通過三星智能家居平臺‘SmartThings’預先預熱烤箱，通過食品平臺‘Samsung Food’獲取多樣食譜推薦，從而在廚房中享受頂級功能。”三星電子歐洲地區首席營銷官（CEO）本傑明•布朗強調：“三星電子正在開展多項讓歐洲客戶親身體驗三星家電卓越性能的項目。我們將通過基於AI的創新廚房家電與解決方案，持續引領歐洲市場。”倫敦=李棟勛記者 dhlee@donga.com