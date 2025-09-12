載着330名韓國勞工的大巴，爲啓程回國前往機場

因美國移民當局查處現代汽車-LG新能源合作電池工廠建設現場而被拘留的330名工人於當地時間11日凌晨2點左右獲釋。這距離4日被關押在美國佐治亞州福克斯頓的移民和海關執法局拘留設施過了一週。此次獲釋的勞動者有317名韓國人、10名中國人、3名日本人和1名印度尼西亞人。其中一名家屬擁有永久居住權的韓國人決定留在美國，其餘330人當天前往亞特蘭大國際機場，登上了飛往韓國的飛機。據韓國外交部透露，他們將於12日下午抵達仁川國際機場。韓美當局一致同意，此次被拘留的勞動者今後再入境美國時不會受到不利影響。韓國外交部長趙顯當天上午，在美國華盛頓白宮會見了美國國務卿盧比奧。他表示：“我們得到了回國的韓國人再次入境美國時不會受到不利影響的承諾。”他表示：“我還會見了白宮國家安全會議副助理安德魯·貝克，再次確認了與魯比奧的協議事項。”趙顯當天在華盛頓韓國駐美大使館舉行的媒體座談會上表示：“將迅速協商成立美國國務院和韓國外交部間工作組，配合韓國企業對美投資，制定新形式的簽證。”也就是說，韓美兩國將組成旨在改善簽證制度的工作組，以防止類似事件再次發生。韓國外交部一官員表示：“承諾今後（韓國國民再次入境時）不會遭受不利影響的美國最高層主體是魯比奧，期待他能兌現這一承諾。”福克斯頓=常駐美國記者申鎮宇、金成模記者 niceshin@donga.com、mo@donga.com