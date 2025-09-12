繼承稅改革方案出臺 免征額度提高至18億韓元

韓國總統李在明11日就繼承稅減免問題表示，“將把免征額度提高至18億韓元”，並表明立場稱“通過提高壹次性扣除和配偶扣除金額，確保民眾無需因稅務問題被迫變賣房產而能繼續安居”。這意味著政府將推動《繼承稅法》修訂案，將繼承稅扣除上限從10億韓元上調至18億韓元。李在明總統在就任百日之際於青瓦臺迎賓館舉行記者會，歷時150分鐘回應了22項提問，就繼承贈與稅制度、檢察改革後續措施、房地產對策等議題闡述了施政構想。他表示：“雖然無法認同普遍降低繼承稅率的方案，但讓民眾因無力繳納繼承稅而在家人離世後被迫賣房離去的做法過於殘酷。”他進壹步說明道：“讓我們設定壹個不超過首爾平均房價的標準，使民眾能夠繼續安居，本次將通過推動《繼承稅法》修訂案實現這壹目標。”根據方案，現行繼承稅扣除標準中，壹次性扣除額將從5億韓元提高至8億韓元，配偶扣除額將從5億韓元擴大至10億韓元。關於大股東股票轉讓所得稅征收標準，政府決定撤回原方案中“將按個股持有額計算的標準從50億韓元強化至10億韓元”的政策。李在明總統表示：“我認為不必執意將50億韓元的標準下調至10億韓元，若此舉可能阻礙股市活力，則無需堅持該標準。”對於共同民主黨代表鄭清來推進的三大改革中的“媒體改革”，李在明總統表示：“希望改革不要僅以媒體為靶標，當前不僅傳統媒體，在YouTube平臺也存在通過虛假信息博取關註的牟利者。”他強調：“以法律人的良知判斷，若非故意行為，即便存在重大過失也不應施以懲罰性賠償。”此舉實際上對共同民主黨推進的《媒體仲裁法》修訂案提出了異議，該修訂案規定對故意虛假報道及重大過失導致的誤報判處數倍於損失額的賠償，卻將YouTube平臺排除在規制範圍外。關於檢察改革後續立法，李在明總統強調“應由政府主導推進”。他表示：“實現‘偵查與公訴分離’及‘將重大犯罪偵查廳劃歸行政安全部’屬於政治決策，後續需由政府主導開展毫無芥蒂的精細審查與討論，建立健全制度裝置以防出現偵查漏洞。”朴訓祥 tigermask@donga.com