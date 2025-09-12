雖然與被認定爲敏感國家相似，但韓國人被拘留的結果應不相同



美國移民當局大規模拘禁317名韓國國民事態與6個月前提出的“敏感國家”爭議有很多相似之處。



首先，這兩起事件的共同點是，事先沒有收到同盟國美國政府的通報。今年3月，韓國政府從在美韓國人研究人員那裏接到了美國能源部從4月15日起把韓國指定爲敏感國家的動向。韓國政府僅通過美國政府正式確認這一“非正式線索”就花費了10天時間。



韓國政府得知此次韓國人被拘留事件的時間也是在國土安全部、移民和海關執法局等美國當局突襲佐治亞州電池工廠建設現場之後。美國移民當局在公佈查處結果時稱，進行了數月的內部調查。如果正在美國投資的韓國企業的出差慣例有問題，可以通過同盟渠道順利解決，但移民當局出動直升機和裝甲車像趕兔子一樣進行了執法。



能源部和國土安全部處於韓美溝通死角地帶，這一原因也起到了一定作用。據悉，建立層層溝通渠道的白宮、國務院等對指定敏感國家或查處韓國勞動者表示，“不知道這一情況”。一名美國消息靈通人士表示：“移民和海關執法局正在努力打擊非法移民，積累驅逐業績。此次事件很有可能不是出於‘馴服韓國’之類的高度政治考量。”



儘管如此，特朗普連任政府的“讓美國再次偉大主義”接連對韓美關係造成不利影響，這一點令人擔憂。因爲這兩個事例表明，超越牽制中國或加強查處非法移民等韓美雙邊懸案，現特朗普政府的對內外優先政策隨時都有可能升級爲韓美同盟風險。



特朗普總統在韓國人被拘禁事件引發爭議後，立即表示“將幫助外國企業迅速將製造業領域的人才帶到美國”，表現出安撫同盟的姿態，但移民當局仍然堅持原則論。負責反移民政策的“國境沙皇”湯姆·霍曼威脅說，此後還可能繼續發生第二次、第三次韓國人被拘禁的事件。據悉，被指定爲敏感國家的核心背景也是美國擔心技術泄露到中國。也就是說，在被指定爲敏感國家的背後，是美國和中國之間的技術霸權競爭。



隨着317名韓國人11日獲釋，事態似乎很快告一段落，但問題現在剛開始。此次事件直接關係到韓美同盟的核心懸案——韓國企業對美投資的穩定性等。如果再次出現這種事態，隨時都有可能成爲惡化韓美關係的大型不利因素，因此需要採取有速度感的後續措施。這就是爲什麼有人指出，應該集中攻略美國製造業復興野心和反移民政策發生衝突的地方，儘快結束改善韓國人申領簽證制度等。



在被指定爲敏感國家的爭議平息後，不少韓國政府官員異口同聲地表示：“媒體過度誇大了危險性。”但解除敏感國家指定仍然杳無音信。韓國人被拘禁事件歷經曲折，通過所有韓國人獲釋度過了難關。對此次韓國人被拘禁事件的後續措施，應該與“敏感國家”爭論時不同。

