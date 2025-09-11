大學生公共教育費，韓國在經合國家中排名墊底……已經放棄培養高級人才？



據統計，韓國小學、初中、高中生人均公共教育費遠遠超過經濟合作與發展組織成員國的平均水平，大學生的公共教育費卻在經合組織成員國中處於最低水平。教育部公佈的《經合組織教育指標2025》顯示，2022年韓國大學生人均公共教育費支出額爲14695美元（約2038萬韓元），僅爲經合組織平均值（2.1444萬美元）的三分之二。也就是說，不及格的高等教育投資問題多年來一直沒有改善。



公共教育費是指除了家長用於課外教育的費用外，政府和家庭等民間支出的所有費用。經合組織成員國的情況是，學校年級越高，公共教育費就越多，韓國卻恰恰相反。大學生的人均年公共教育費比小學生的人均公共教育費少約700萬韓元，比初高中生少1470萬韓元。這是因爲，在小學、初中、高中階段，國內稅的20.79%被分配爲撥付款，與學生人數減少無關，隨着預算增加，因此每年積累數萬億韓元作爲基金，而大學學費被凍結16年，而且政府的高等教育投資比率也遠不及經合組織國家的平均水平。



大學財政困難導致競爭力下降。據瑞士洛桑國際管理學院透露，韓國大學的競爭力排名從2015年的第38位下滑到了2023年的第49位。如果考慮到同期國家競爭力排名從第25位變成第26位、沒有發生大的變化，大學競爭力的下降非常明顯。韓國的大學不僅沒有引進優秀的教授陣容，連原來的人才也被海外搶走，剩下的教授們的研究業績也急劇減少。



從長遠來看，大學的競爭力下降必然會對國家競爭力產生負面影響。韓國政府一方面提出培養人工智能人才等需要鉅額財源的政策目標，另一方面卻強化學費限制，正在走向助長慢性大學財政困難的不合拍政策。在稅收不足的情況下，政府的財政支援必然會受到限制。如果不是放棄高端人才的培養，就應該解除在海外難尋前例的學費限制。更重要的是，要打破財政壁壘，使已淪爲民選教育監們無度的“討好”行政工具的教育撥付款，用於瀕臨枯竭的大學教育。

