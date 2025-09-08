在美韓人社團：“針對韓人的突襲查處令人震驚”……工廠建設暫停，工人不敢外出

“針對韓人的意圖不明確，突如其來的查處讓我們深爲震驚。”在美國紐約開展移民權益活動的美洲韓人服務教育團體協議會局長金甲松（音）當地時間6日在與《東亞日報》通話時表示：“恐懼和憤怒正在席捲韓人社會。”美國移民執法人員4日闖入在美國被認爲是海外跨國企業大規模投資事例之一的佐治亞州薩凡納現代汽車-LG新能源合作電池工廠，逮捕並拘禁300多名韓國職員，此舉導致以同盟國爲對象的“沒有安全地帶”的認識正在迅速擴散。事件發生後，該協議會向薩凡納緊急派遣職員，爲被拘留的電池工廠職員爲對象展開口譯等支援活動。金甲松表示：“據瞭解，由於此次查處，整個佐治亞州的新工廠建設出現了很大的問題。據我所知，部分韓國企業爲了以防萬一，決定主動暫停工廠建設。”● 事件發生在多家韓國企業入駐的佐治亞州，“衝擊更大”佐治亞州是韓國對美投資的據點。現代汽車集團（薩凡納）、SK on（商務）、韓華Q CELLS（道爾頓）等110多家韓國企業進駐於此。美國國土安全部下屬的移民與海關執法局、聯邦調查局、緝毒局等聯邦機關在韓國企業對地區社會貢獻度較高的佐治亞州，針對韓國人協同展開了歷代最大規模的非法移民查處，韓人社會感受到的背叛感也相當大。一名當地僑民說：“週末即將到來，一向韓國人多得站不下的Costco和市內餐廳街空空如也。”這名僑民還說：“很多韓國人因爲擔心不正當的查處而受損，決定暫時不出門。得益於韓國企業的投資，一些地區經濟得到恢復，很有可能受到直接打擊。”以亞特蘭大爲據點城市的佐治亞州，在美國50個州中是繼加利福尼亞、紐約、得克薩斯、華盛頓、新澤西、伊利諾伊州之後，韓國人人數排在第七位的地區。根據“2023年在外同胞現狀”，以亞特蘭大爲中心，居住在佐治亞州的韓裔美國人（公民權者）、永久居住權者、留學生、派駐人員等共10.2061萬人。佐治亞州人口的1%左右。韓裔衆議員薩姆·樸等佐治亞州議會民主黨所屬議員們指出：“這是被特朗普式恐怖和分裂政治所玷污的執法行動。是在故意針對爲建設爲佐治亞州的繁榮作出貢獻的工廠而冒着生命危險工作的非白人勞工。”參議員安迪·金、衆議員戴夫·明、衆議員瑪麗蓮·斯特里克蘭德等韓裔民主黨議員所屬的美國聯邦議會亞太裔核心小組批評說：“爲了湊滿特朗普政府定下的驅逐配額，瞄準了非白人移民的工作崗位。”● 擔心執法行動擴散到其他地區的韓系企業很多人擔心，特朗普政府的大規模移民查處可能會以韓人企業爲對象，擴散到其他地區。現代-LG新能源合作電池工廠查處行動的前一天3日，移民當局在加利福尼亞州洛杉磯的韓國城也展開了突襲查處。據悉，當天蒙面遮臉的海關與邊境保護局執法人員出現在韓人擁有的洗車場，短短十多分鐘逮捕了5名拉丁裔職員。韓國城移民勞工聯合會發表批評聲明稱：“非人道的、突如其來的查處使社區陷入極度不安之中。”執法行動毫無例外都很粗暴和突然，這一點也助長了不安。移民當局在社交媒體上共享了給韓國職員戴上紮帶手銬、排成一列接受翻包搜查的視頻。特別是，有人指出，特朗普總統5日講話稱，“據我所知，（被捕的韓國人）是非法滯留者”，給部分特朗普支持層強烈主張的“外國人是罪犯”的種族歧視觀點火上澆了油。金甲松表示：“最近移民當局的查處和逮捕，是以非白人移民社區爲中心進行的。此次電池工廠事件也可以看作是表現‘讓美國再次變白（Make America White Again）’的特朗普第二屆政府查處移民的特性。”李智允記者、福克斯頓·薩凡納=常駐美國記者 林宇善 asap@donga.com、iamsun@donga.com