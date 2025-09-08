連一個水缸都搞不定的韓國政治



韓國經濟開發的歷史就是基礎設施建設的歷史。雖然不像高速公路和核電站那樣受到關注，但有一個絕對不能低估的核心基礎設施，那就是全國各地的水壩。20世紀70年代竣工的昭陽江水壩和八堂水壩對首都地區2000萬居民的生活和工業起到了“母親河”的作用。從半個多世紀後的今天，首都地區民衆對昭陽江壩、八堂壩水源的依賴來看，其先見之明令人驚歎。



但是，不知從何時起，水壩建設、治水工程就被環境破壞爭議和地區反對所阻撓。2000年以後在韓國國內建設的水壩只有軍威水庫、金泉釜項水庫、聖德水庫等屈指可數的幾個。李明博政府的四大江工程雖然具有防洪、確保水資源的意義，但也因韓半島大運河構想夭折而作爲替代性工程推進而存在侷限性。爲了在任期內完工，投入22萬億韓元強力推進這一點，也成了爭論的毒瘤。左右陣營之間的極端政治爭議早已成爲治水事業的常態。



看不到解決跡象的江原道江陵市乾旱，並不是單純的氣候變化問題。這是韓國水政策的真面目。隨着沒有下雨，五峯水庫的蓄水率降至10%出頭。部分公寓園區停水成爲現實。居民們正遭受着連洗漱都洗不乾淨的痛苦。



最大的問題是9月份出現了乾旱。此前，韓半島的乾旱一般出現在春天。上一年度梅雨季節灌滿水庫和大壩的水在秋冬季節用完後，春天就會趨於不足。因爲這一時期不下雨而出現的乾旱，是此前的普遍模式。等到雨季來臨，颱風來臨，旱情自然得到緩解。但是，9月的乾旱難以期待這樣的自然緩解。



江陵雖然是代表東海岸的城市，但上水源的脆弱性從很久以前就被指出。它沒有像漢江這樣的大河，所以取水源不太充足。1990年在平昌建設了道巖水庫，但是因爲太白山脈高冷地區的菜地和畜舍中流入的污水導致水質污染，事實上一直棄而不用。雖然有人指出應該加強管理，但“拆除大壩本身”的主張依然如故。大壩上游處處存在的污染源問題從21世紀初起持續存在，不僅沒有解決，反而一直以阻止大壩啓動的方式置之不理。



2015年忠南西北部地區發生極端乾旱時，還可以採取修建錦江百濟壩引水渠的對策。當然，因爲四大江治理工程，纔有了充足的水，所以才得以使用。江陵連合適的水源也沒有。圍繞道巖水庫的爭論在20多年裏絲毫沒有進展。在此期間，居民們的痛苦越來越大。也就是說，除了下雨時勉強應付、只能靠天解決的“天水田”方式外，沒有其他辦法。



一旦發生旱情，政府會動員消防車、直升機，出臺多種對策，但只要一下雨，就會不了不之。無論是建設大規模多功能水庫，還是討論地下水庫，還是現有水庫的再利用，根本對策都沒有進展。水的問題最終需要在補償部分人的犧牲、並着眼百年前景的基礎上加以解決，但本應該承擔協調並推動社會共識的政治，卻只知道煽動矛盾，毫無化解之效。



現在江陵正在發生的情況並不是特定地區的單純氣候問題。這是無法走向未來的韓國社會原貌的縮影。如果像現在這樣，政治迴避百年大計，只埋頭於矛盾，今天的江陵將成爲明天的首都地區和半導體工廠。連水問題都解決不了的政府和政界，能處理什麼問題呢？

