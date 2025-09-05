金珠愛隨同父親金正恩訪華，沒有參加閱兵式和宴會等公開活動

隨同朝鮮國務委員會委員長金正恩訪問中國的女兒金珠愛（音，照片）2日抵達北京後，沒有在主要外交活動中露面。金正恩父女二人首次登上多邊外交舞臺，引起了人們的關注，但她沒有在3日中方準備的一系列戰勝節80週年紀念活動上露面，4日也沒有參加一切公開活動，人們對這一情況的背景充滿了好奇。金珠愛3日沒有參加幾名第一夫人蔘加的閱兵式和宴會。原先有分析認爲，金珠愛可能會登上天安門崗樓觀看閱兵式，但金正恩在整個活動期間一直獨自帶着翻譯參加。也有分析認爲，作爲12週歲的未成年子女，金珠愛發揮第一夫人的作用相當有限。朝鮮官方媒體報道金正恩出席中國戰勝節活動和朝鮮-俄羅斯首腦會談等動向時，也沒有提及金珠愛。朝鮮居民4日觀看的《勞動新聞》第二版刊登了金正恩訪華和參加活動的照片。也有分析認爲，金珠愛訪華與其說是直接參與外交活動，不如說是廣義上的接班授課。韓國統一研究院高級研究委員吳京燮（音）解釋說：“考慮到朝鮮內部情況，海外經驗機會極其有限，金珠愛拓寬海外見聞的過程本身就是很有意義的經歷。此次隨行訪華可能具有培養國際、外交感覺的外交課性質。”因此，有意見認爲，難以認爲金朱愛訪華同行意味着金正恩正式指定了第四代世襲或接班人。吳京燮表示：“只有朝鮮將金珠愛實際選爲接班人並公佈後才能成立。雖然可以認爲一再的公開活動具有接班人授課的性質，但現在的情況只是解釋金珠愛可能是接班人的階段，現在斷定還爲時過早。”申나리 journari@donga.com