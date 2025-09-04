金正恩與習近平“閱兵式上關係密切”……試圖趁美中矛盾恢復朝中關係

朝鮮國務委員會委員長金正恩時隔6年零8個月再次與中國國家主席習近平舉行首腦會談，試圖恢復朝中關係。金正恩去年通過與俄羅斯的首腦外交構築戰略同盟關係，現在又打出了恢復相對疏遠的朝中關係的牌。也有分析認爲，在美國和中國矛盾激化的情況下，朝鮮試圖鑽空子，在國際社會上顯示存在感，展示覈保有國地位。● 預計會強調朝中戰略溝通和高層交流金正恩和習近平當天出席閱兵式後，在釣魚臺國賓館舉行首腦會談。這是兩人自2019年1月以來首次對面而坐。當時，金正恩在預定在越南河內舉行第二次朝美首腦會談一個月前，爲了進行事先協調，他前往北京會見了習近平。金正恩在會談前就表現出與習近平的密切關係。中國以等同於俄羅斯總統普京的最高禮遇迎接了金正恩。從金正恩下車的場面到繼普京之後第二個進入會場，中國中央電視臺進行了集中轉播，習近平與金正恩雙手相握熱情相迎。習近平夫人彭麗媛還用韓（朝）語對金正恩說“很高興見到你”。在前往天安門崗樓的過程中，金正恩一直笑着與習近平親切交談的場面，也持續出現在報道中。據推測，在此次朝中首腦會談中，雙方可能討論了激活一度見疏的高層交流的問題。兩國很有可能就解決新冠疫情和6年多來僵硬的關係，使首腦外交走上正常軌道達成了協議。韓國國家安保戰略研究院責任研究委員樸炳光認爲：“此前左右朝中關係的最重要外交形態是首腦會談，習近平主席一直強調加強朝中高層交流。”也有分析認爲，在高層交流之外，雙方還談到了要加強戰略溝通。這再次確認了在朝美首腦會談、韓朝首腦會談等重大外交活動或核試驗等重大事件發生時，從冷戰時代起朝中之間進行事前討論的傳統。● 金正恩爲鞏固覈保有國地位而拼圖對於金正恩來說，此次朝中會談是繼俄羅斯之後，與中國重新確立關係，從而完成對抗美國的“朝中俄三角聯盟”的最後拼圖。在美中矛盾和國際制裁局面下，朝中關係一直保持一定的緊張和距離，但通過此次會晤，可以說奠定了從中國獲得實質性經濟和外交支援的基石。韓國政府內部認爲，在烏克蘭戰爭走向終戰局面的情況下，朝鮮對僅憑與俄羅斯的安全合作感到侷限，爲了分散外交孤立和危險，選擇了恢復朝中關係。金正恩和習近平的會談在美中對抗中中朝雙方的戰略利益相吻合，這一點也值得關注。朝鮮爲了鞏固美國緩和制裁乃至武力化的局面，利用中國，中國也作爲緩解韓國、美國、日本安保合作體制壓力的緩衝器，試圖恢復與朝鮮的合作。金正恩訪華和朝中首腦會談等行程中也有鞏固朝鮮有核國地位的意圖。以與習近平同等的會談場面爲基礎，中國將緩和此前一直堅持的“朝鮮無核化原則”，間接地表現出將接受現實性的核凍結，進而承認擁核的信息。即，依靠中國和俄羅斯安理會主要常任理事國的保護傘，朝鮮構建起在保留核武器的情況下也能與主要國家首腦平等會談的“正常國家形象”，同時跨越美國主導的制裁體制。還有人提出，今後在與美國總統特朗普的對決中，有可能將此作爲槓桿。申나리 journari@donga.com