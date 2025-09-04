朝鮮夢想達成“與特朗普的交易”，與中國、俄羅斯結成“沙堡聯盟”



3日，在北京天安門廣場舉行的紀念中國戰勝節80週年的閱兵式上，朝鮮國務委員會委員長金正恩和俄羅斯總統普京並列站在習近平主席的左右兩側。這是自1959年以後時隔66年，朝鮮-中國-俄羅斯最高領導人再次聚在一起，展示“反美國、反西方聯盟”。習主席在演講中表示：“中國不屈服於強權，不怕暴力。中華民族的偉大復興不可阻擋。”



在閱兵式上並排而站的朝中俄三國領導人的形象，象徵性地表現出了對抗美國和西方的權威主義獨裁者之間的密切關係。有分析認爲，隨着美國主導的一極體制發生動搖，開始挑戰霸權的中國將反西方陣營聚集在一起炫耀勢力，這無疑是在正式宣告新冷戰時代開始的信號彈。美國總統特朗普再次執政後，更加粗暴的美國式單邊主義進一步加速了這種三者的團結。



但是，從朝中俄三國的處境和志向來看，很難避免“這只是爲了眼前的利益而臨時貼近”的指責。中國與美國爭霸，希望成爲新秩序的主導者。這與因戰爭和挑釁而被孤立的俄羅斯和朝鮮的處境截然不同。雖然眼下和俄朝在一起，但勢必會與其侵略性、好戰性保持距離。俄羅斯迫切需要朝鮮派兵和中國的側面支持來打烏克蘭戰爭。但它既沒有餘力向朝鮮支付代價，也不想把國際秩序的主動權拱手讓給中國。



事實上，朝鮮是這種在中俄之間謀取利益的最大受益者。對金正恩來說，此次閱兵式是與中俄領導人並肩而站的國際多邊舞臺首秀。他甚至還帶上年幼的女兒，展示了接班人的構圖。朝鮮不僅通過向俄羅斯派兵獲得了豐厚的代價，現在還着眼於戰爭結束以後，試圖改善疏遠的朝中關係。



對於想法各不相同的朝鮮-中國-俄羅斯首腦來說，與特朗普總統的潛在交易是另一個變數。與三國領導人都有“非常好的關係”的特朗普總統已經與普京總統進行了會談，並預告將與習主席會面。他對金正恩也不斷伸出對話的手勢。在各自夢想着與美國討價還價的情況下，背叛和脫離可能是三角聯盟的既定未來。



目前，源自美國的不確定性、中俄強國的挑戰、流氓政權的挑釁等，世界處於無法預測的混亂之中。今後國際秩序究竟是新冷戰體制、多極體制、強國勾結體制，目前尚不得而知。但可以肯定的是，韓國現在比任何時候都更應該密切關注局勢，積累自強力量，調整戰略和策略。

