金河成頻繁受傷，7個月後便再度改換門庭轉戰亞特蘭大勇士

美國職業棒球大聯盟（MLB）選手金河成（30歲）於近日從坦帕灣光芒隊轉會至亞特蘭大勇士隊。亞特蘭大勇士隊球團2日宣布：“已通過讓渡程序從坦帕灣光芒隊引進遊擊手金河成。”金河成在上賽季結束後獲得自由球員（FA）資格，從聖叠戈教士隊轉會至坦帕灣光芒隊，但因頻繁傷病僅在7個月後便再度更換球隊。金河成去年8月效力於聖叠戈教士隊期間右肩受傷接受手術治療。雖於今年7月5日通過對陣明尼蘇達雙城隊的比賽重返賽場，但僅21天後（26日）便再度進入傷病球員名單（IL）。其問題在於腰部疼痛。雖於上月2日重返賽場，但20天後又因腰部疼痛被列入傷病名單。金河成在坦帕灣光芒隊出戰24場比賽，僅取得擊球率0.214、2記本壘打、5個打點的慘淡成績。坦帕灣光芒隊球團總裁埃裏克•尼安德表示：“考慮到球隊實際上面臨季後賽晉級困難的成績（68勝69負），我們認為讓新秀卡森•威廉姆斯（22歲）擔任遊擊手，比等待金河成恢復正常狀態更有利於球隊的長遠發展。"亞特蘭大勇士隊本賽季同樣表現不佳。作為國家聯盟（NL）東部賽區代表強隊的亞特蘭大勇士隊，截至當日以62勝75負（勝率0.449）的成績在分區5支球隊中位列第4。最關鍵的是球隊的遊擊手位置持續遭遇進攻乏力問題。本賽季伊始擔任首發遊擊手的奧蘭多•阿西亞（31歲）因擊球率僅0.194，在出戰14場比賽後即遭球隊解約。此後尼克•艾倫（27歲）雖擔任遊擊手出戰127場比賽，但擊球率仍停留在0.222。亞特蘭大勇士隊期待金河成能在遊擊手位置提升球隊的進攻能力。作為2023年多面手位置金手套獎得主，金河成已具備經檢驗的防守能力。此外直至去年他已連續三年實現兩位數本壘打紀錄，兼具長打能力。盡管亞特蘭大勇士隊需支付金河成本賽季剩余年薪200萬美元及下賽季1600萬美元的高額年薪，但該球隊資金實力雄厚，隊內年薪超1000萬美元的球員已達9名，這亦成為促成此次轉會的因素之壹。趙英宇記者 jero@donga.com