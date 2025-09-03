特朗普向主張“敗選系選舉舞弊”的朱利安尼授予總統自由勛章

“我將向歷史上最偉大的紐約市市長、偉大的美國人朱利安尼授予‘自由勛章’。”美國總統唐納德•特朗普於1日宣布，將向曾擔任其私人律師、並於1994至2001年間執掌美國最大城市紐約的魯迪•朱利安尼前市長（81歲）頒授平民最高榮譽“總統自由勛章（Presidential Medal of Freedom）”。他補充說明頒獎日期及地點等細節將另行公布。朱利安尼前市長因持續主張特朗普總統敗選的2020年大選存在“選舉舞弊”，最終被吊銷律師資格，並因巨額賠償金而申請個人破產。“總統自由勛章”是曾授予民權運動領袖馬丁•路德•金牧師、卸任後的羅納德•裏根前總統等人的榮譽獎項。盡管面臨各種政治爭議，特朗普總統仍表現出對朱利安尼前市長的強烈信任，並於今年6月任命其為國土安全部下屬咨詢委員。此次授勛亦可視為這種信任關系的延續。意大利裔的朱利安尼前市長1944年出生於紐約布魯克林。畢業於紐約大學法學院後從事法律工作。1983年就任紐約南區聯邦檢察官期間，他在暴力犯罪猖獗的紐約清剿了主要黑手黨組織，並大刀闊斧調查華爾街各類白領犯罪，獲得極高聲望。他乘勢於1994年在民主黨票倉紐約以共和黨身份罕見當選市長。2001年“9•11恐怖襲擊”發生時，雖正罹患前列腺癌仍親臨恐襲現場指揮救援及重建工作，被譽為“美國市長（America’s Mayor）”。有分析認為特朗普總統此次授勛亦與9•11事件相關。此舉意在恐怖襲擊24周年前夕凝聚核心支持群體強硬保守派選民，並重申大選舞弊主張而刻意選用朱利安尼前市長。朱利安尼前市長因在2020年大選期間散布選舉舞弊陰謀論及傳播各種不實主張，被紐約、首都華盛頓等多地吊銷律師資格。去年7月法院判決其賠償1.48億美元（約2072億韓元）。因無力支付該筆賠償，他已申請個人破產。朱利安尼前市長於上月30日在新罕布什爾州遭遇交通事故，導致脊椎骨折、多處撕裂傷及挫傷等傷勢。部分支持者提出“可能系蓄意事故”的陰謀論，但遭朱利安尼本人否認。安奎英記者 kyu0@donga.com