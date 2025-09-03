金正恩抵達北京……朝中俄構築“三角互助”

朝鮮國務委員會委員長金正恩爲出席中國戰勝節（抗日戰爭勝利紀念日）80週年紀念活動，2日抵達中國北京。金正恩將於3日上午與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京並排在中國北京天安門廣場城樓觀看閱兵式。在中國正在擴大反美聯盟的情況下，朝中俄三國首腦齊聚一堂，加強應對韓美日的合作體制。韓國國家情報院表示：“金正恩有可能爲了炫耀朝中俄聯合而採取破格行動。”金正恩2日下午抵達中國北京，開始訪華日程。金正恩前一天下午乘坐專列從平壤出發，2日凌晨通過朝中邊境，當地時間下午4時左右抵達北京站。此次訪華隨行人員包括外務相崔善姬、勞動黨國際部長金成南、勞動黨副部長玄鬆月等。這是金正恩首次登上多邊外交舞臺，訪華期間預計將與習近平、普京等舉行雙邊會談。此前，習近平和普京2日在北京人民大會堂舉行雙邊會談，顯示了團結。這是習近平5月爲參加俄羅斯戰勝節（蘇聯衛國戰爭勝利日）80週年活動在俄羅斯會見普京後，兩國首腦時隔4個月再次會面。據俄羅斯官方通訊社俄新社報道，普京在當天的會談中表示：“兩國密切溝通反映了兩國關係達到前所未有的高水平的戰略性質。”習近平則迴應說：“中國準備與俄羅斯一道，在兩國人民發展中相互支持。中俄關系經受住了國際形勢的考驗，正在成爲典範。”金正恩1日離開平壤之前，訪問了洲際導彈相關研究所。據朝中社2日報道，金正恩前一天訪問導彈總局下屬的化學材料綜合研究院研究所，瞭解了碳纖維複合材料生產工程和大功率導彈發動機生產情況。報道稱，“利用碳纖維複合材料的新型固體發動機的最大推進力是1960千牛，計劃用於洲際彈道導彈‘火星炮-19’型系列和下一代‘火星炮-20’型洲際彈道導彈。”朝鮮公開表示，正在對去年10月試射的“火星-19”型洲際導彈進行改良，開發“火星-20”型。分析認爲，金正恩此舉是繼7月31日檢查導彈自動化生產工程後，旨在訪華前展示“擁核國”地位。權五赫 hyuk@donga.com