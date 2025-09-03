被起訴瀆職罪，韓國年均965人，日本僅31人……應儘快放寬或廢除規定



據調查，最近10年間，在韓國遭瀆職罪起訴的人數是日本的31倍。從日本人口是韓國的2.4倍來看，這意味着韓國的瀆職罪起訴更容易，也更多。共同民主黨主導修改商法，把理事的忠實義務對象擴大到“公司和全體股東”，行動主義基金、個人投資者提出的瀆職罪相關訴訟有可能激增。



韓國經營者總協會2日公佈的《瀆職罪改善方案》報告顯示，10年間因瀆職罪被起訴的年平均人員日本爲31人，韓國卻達到965人。在韓國以瀆職罪起訴、告發的人中，實際被起訴的比重爲14.8%，明顯低於全體刑事案件起訴率39.1%。也就是說，不少情況是對不屬於起訴對象的案件進行無差別起訴和告發。



韓國的瀆職罪在刑法、特定經濟犯罪加重處罰法、商法等多個法律中都有規定。另外，將犯罪的主體廣泛規定爲“處理他人事務的人”，不僅是高管，普通職員也成爲處罰對象。沒有造成實際損失的危險，因“未必故意”而被處罰的事情也不少。相反，在與韓國法律體系相似的日本，只有在明確證明故意性的情況下，才以瀆職罪進行處罰，在德國，如果是“企業經營上的判斷”，就免除責任。



瀆職利益超過50億韓元時“處以無期或5年以上有期徒刑”的《特定經濟犯罪加重處罰法》的量刑也比“10年以下有期徒刑或罰款”的日本和英國、“5年以下有期徒刑或罰款”的德國等國家過分。沒有瀆職罪嫌疑的英美法律國家大部分不是刑事而是民事，只有在必要的情況下才會以詐騙罪進行處罰。



李在明總統已多次強調放寬瀆職罪的必要性。共同民主黨院內代表金炳基昨天也表示，將先討論瀆職罪，而不是“第三次商法修訂”，但執政黨尚未提出具體的修訂案。財界和法律界一致認爲，應該廢除《商法》《特定經濟犯罪加重處罰法》上的瀆職罪，在《刑法》瀆職罪中加入故意性、損失發生與否的相關規定和屬於正常經營判斷則免罪的條款。在此次定期國會上，必須糾正阻礙企業人士果斷投資和創意性經營、削弱經濟增長動力的瀆職罪相關法律。

