Stray Kids連續七次登頂“公告牌二百強”專輯榜

“難以置信，有點暈乎乎的。既光榮又神奇。真心感謝喜愛我們音樂的朋友們。”（Stray Kids，見圖）韓國流行音樂男子組合“Stray Kids”第七次登頂美國公告牌主專輯排行榜“公告牌二百強”專輯榜。這是21世紀全球音樂團體中的最高紀錄。根據公告牌當地時間8月31日發布的榜單預告文章，Stray Kids於8月22日發行的第四張正規專輯《KARMA》在發行首周便登上公告牌二百強專輯榜首位。此前該紀錄由Stray Kids、防彈少年團（BTS）、林肯公園和戴夫•馬修斯樂隊共同保持，均為六次奪冠。由方燦、李旻浩、徐彰彬、黃鉉辰、韓知城、李龍馥、金昇玟、梁精寅組成的Stray Kids自2022年憑借迷妳專輯《ODDINARY》首次登頂公告牌二百強專輯榜後，至今發行的七張專輯均奪得該榜單冠軍。所有入圍該榜單的專輯持續蟬聯榜首，這在公告牌歷史上唯Stray Kids獨有。Stray Kids本周榜單成績相當於31.3萬張專輯單位。公告牌二百強專輯榜通過綜合實體專輯銷量、流媒體播放次數和數字音源下載量等數據換算為專輯單位。Stray Kids時隔兩年兩個月發行的正規專輯《KARMA》收錄包括主打曲《CEREMONY》在內的11首歌曲。其經紀公司表示：“成員們將不受內外沖突與壓力動搖、自主開拓成長道路的敘事脈絡融入專輯之中。”此外，奈飛動畫《K-POP惡魔獵人》原聲帶（OST）專輯在公告牌二百強專輯榜連續五周位列第二。史智媛記者 4g1@donga.com