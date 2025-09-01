創農歸農博覽會，“確認走向世界的K農業潛力”

8月31日，韓國最大的創農歸農博覽會“2025 A FARM SHOW（A-farm）”落下了爲期三天的活動帷幕。有評價認爲，此次活動以“K（韓國）農業的力量，我們培養”爲主題，在首爾瑞草區aT中心舉行，確認了韓國農業克服酷暑、暴雨、開放壓力等，走向世界的可能性。今年迎來第12屆的A-farm，擁有歷屆最大規模的350個展位。在酷暑中，爲了獲取創農、歸農的信息，有4萬人涌向了活動現場。不僅是政府機關和地方自治團體，青年農夫、人工智能農業技術開發公司、全球連鎖企業也齊聚一堂，介紹了利用韓國農產品的多種創意。特別是，在現場見到的青年農人之間互相分享經驗，並接連收到“前輩農夫”的建議等，成爲了“創農的網絡平臺”。參加活動的農業人士表示：“這是與瞭解K農業潛力的人進行溝通並獲得力量的機會。”尋找銷路的青年農民們表示，迫切需要宣傳自己農作物的這種機會。農協青年農夫士官學校出身、栽培歐洲生菜的“Ssamlad”代表姜成輝（音，33歲）表示：“消費者可以品嚐到自己栽培的產品，也可以直接進行溝通，意義深遠。希望青年農人能夠增加與企業或地方自治團體進行共贏合作的機會。”金秀賢記者 newsoo@donga.com