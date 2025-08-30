韓國國防開支增加8%，達到66萬億韓元，創下7年來最大幅度

韓國政府將明年的國防預算定爲66.2947萬億韓元，比今年（61.2469萬億韓元）增加8.2%。這是自2008年（8.7%）之後的第二高國防費增長率，是繼文在寅政府時期的2019年度預算（8.2%）之後7年來的最大漲幅。據分析，這是因爲美國特朗普政府要求韓國擴大國防費支出，李在明總統在韓美首腦會談上正式宣佈提高國防開支。韓國政府29日公佈的《2026年度預算案》顯示，國防預算增長率比全體預算總支出增長率（8.1%）高出0.1個百分點。如果政府預算案在國會獲得通過，國防預算佔國內生產總值的2.42%，預計比今年上升0.1個百分點。引進尖端武器的預算定爲3.2萬億韓元，比今年的1.8萬億韓元翻了將近一番。去年投入1.3萬億韓元的韓國型戰鬥機（KF-21）的開發和量產預算明年將擴大到2.4萬億韓元。以KF-21開發力量爲基礎的新一代隱形戰鬥機研究也將投資636億韓元。爲應對未來戰爭的人工智能、無人機、機器人等，投資爲8000億韓元，比今年增加3000億韓元；利用民間優秀技術研究開發實體無人機、機器人的新項目預算定爲418億韓元。另外，還包含了提高初級幹部追加報酬（最多增加6.6%）、擴大短期服裝獎金、獎勵津貼支援對象、新設長期服役者明天準備金等初級幹部待遇改善項目。士兵供餐單價時隔近4年上漲1000韓元，編制爲每天14000韓元。韓國政府決定，在應對源自美國的關稅戰等貿易懸案和支援出口企業方面，投入4.3萬億韓元的預算。與今年的正式預算（1.6萬億韓元）相比，增加了2.7萬億韓元。具體來說，爲支持對美關稅談判，政府編制了2.1萬億韓元的預算。計劃通過產業銀行、進出口銀行、貿易保險公司等提供政策金融一攬子支援（1.9萬億韓元），順利支持造船、半導體等對美關稅談判。尹相虎軍事記者、世宗=鄭順九記者 ysh1005@donga.com、soon9@donga.com