

英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勛（美籍華人）22日赴臺，與全球最大半導體代工企業臺積電（TSMC）高層會面。英偉達產品多數由臺積電生產。黃仁勛對媒體表示：“衷心希望人工智能（AI）產業發展能催生多種形态的能源開發。”



次日，臺灣就三個月前關閉的南部馬鞍山核電站是否重啟舉行公民投票。約434萬選民（占總投票者74%）投贊成票，遠超反對票（約151萬票）。但根據中國臺灣地區法律，贊成票需達全體選民25%（約500萬票）方可通過，最終未能通過。但結果顯示民眾對重啟核電存在強烈訴求。臺灣媒體分析認為，黃仁勛前壹日的發言實為呼籲重啟核電。



臺灣與韓國、新加坡、香港並稱“亞洲四小龍”，1980年代曾運營6座核電站，當時電力供給高度依賴核能。但2011年日本福島核事故後，處於環太平洋地震帶的臺灣核電站安全問題引發擔憂。



2016年至去年5月執政的民進黨籍前領導人蔡英文積極推行“脫核電”政策。受此影響，6座核電站全部關閉，當前電力供給依賴天然氣、煤炭等化石能源。



但脫核電政策實施後，臺灣陷入持續性電力短缺。去年6月，臺積電、富士康等企業所在的臺北內湖科技園區發生停電，3000余家入駐企業遭受損失。



臺灣與韓國類似，均為制造業主導型經濟結構且高度依賴出口，穩定電力供應至關重要。據標普全球最新數據，臺積電用電量占臺灣全島用電量的8%。隨著臺積電為英偉達代工生產高性能AI芯片，預計2030年該比例將達24%。過度依賴進口化石能源的國家能源風險已不容忽視。



受益於半導體產業景氣，臺灣地區今年第二季度（4-6月）經濟同比增長8.0%，較去年同期顯著提升。與中國大陸實質控制導致資本人才外流的香港（今年壹季度負增長）、前壹季度環比負增長且二季度僅增長0.6%的韓國形成鮮明對比。若能保障穩定電力供應，臺灣經濟完全可能實現更高增速。



核電並非絕對安全，但其經濟性優於其他能源且碳排放量較低的優點顯而易見。隨著AI時代來臨、烏克蘭危機長期化及氣候變化影響加劇，曾推進脫核電的意大利、比利時、立陶宛、丹麥、瑞典等歐洲主要國家近期紛紛宣布或考慮“回歸核電”。在此背景下，僅以極低概率的核事故為由反對核電的主張，實為空洞之談。

