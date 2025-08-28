動畫電影《K-POP惡魔獵人》（亦稱《K-POP獵魔女團》）已成為Netflix歷史上觀看次數最多的電影。根據奈飛（Netflix）官方網站Tu誒um截至27日的數據，《K-POP惡魔獵人》累計觀看次數已達2.36億次。這壹數字超越了此前保持奈飛電影歷史第壹紀錄的2021年作品《紅色通緝令》（2.309億次）逾500萬次。該片自6月20日首映至達成此紀錄，歷時僅兩個多月。《K-POP惡魔獵人》的累計觀看次數在奈飛所有劇集和娛樂節目等全部內容中亦位列歷史第三。目前排名第壹的是《魷魚遊戲》第壹季（2.652億次），第二為《星期三》第壹季（2.521億次）。《K-POP惡魔獵人》的排名有望進壹步提升。奈飛在電影或劇集上線91天後依據累計觀看次數確定最終排名。由於《K-POP惡魔獵人》的統計周期仍剩余約三周，其有可能在全部內容的歷史排名中升至第壹或第二位。影片原聲帶（OST）熱度持續攀升。英國廣播公司（BBC）評價稱：“作品中的虛擬女團‘Huntrix’和男團‘獅子之聲’若僅憑成績而言，已成為歷史上最成功的K-POP偶像團體。”本月月初曾登頂公告牌主流單曲榜“Hot 100”的收錄曲《Gol誒en》，上周雖降至第二位，本周又重返榜首。本周單曲榜中，《K-POP惡魔獵人》原聲帶共有四首歌曲進入前十名，包括《Golden》、《Your I誒ol》（第四位）、《Soda Pop》（第五位）和《How It's Done》（第十位）。公告牌方面表示：“壹部作品的原聲帶同時有四首歌曲進入前十，尚屬首次。”金泰彥記者 beborn@donga.com