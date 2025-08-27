“作為生活在2025年的女性兼演員，這部作品令人欣喜。我不禁感嘆‘我們終於能夠毫無負擔地笑著觀看這樣的故事了！’”在22日公開的奈飛系列劇《愛麻》中擔任主演的演員李荷妮（42歲）對這部作品懷有極其深厚的感情。24日剛生下二胎的地，竟在19日——僅僅五天前主動要求進行視頻采訪。盡管該劇被評為“由演員李荷妮主導”的作品，但此舉足以展現其強烈的責任感。電視劇《愛麻》正是改編自1980年代情色電影《愛麻夫人》中的那位愛麻。該劇以揭露當年電影制作背後剝削女性現象的核心人物——頂級明星“鄭熙蘭”（李荷妮 飾）與新晉演員“申珠愛”（方曉麟 飾）的人生故事為框架。特別是熙蘭這個角色，從拒絕裸露表演的聲明到揭露影視圈性賄賂等重大事件始終處於核心地位。演員李荷妮與如此華麗而堅韌的熙蘭堪稱天作之合。導演李海暎甚至表示：“寫劇本時就想著如果李荷妮拒絕就只能放棄。”“熙蘭作為頂級明星本就是‘既得利益者’，所以最初選擇為守護現有利益而沈默。但她最終宣布不再緘默，決心抗爭並逐步轉變。因此我認為熙蘭非常了不起。正是每個時代都有這樣的人物，才造就了今天的我們。我對熙蘭這個角色傾註了深厚感情。”（李荷妮）她也在熙蘭身上看到了自己的影子。尤其被吸引的場面是厭惡出演《愛麻夫人》的熙蘭，找到正在籌備其他電影的導演（金宗洙 飾）懇求給予出演機會。演員李荷妮表示：“我也始終懷著‘這部作品可能是最後壹部’的心態進行表演”，“從這個角度而言，既能理解曾拍情色電影成為明星的熙蘭渴望‘真正表演’的迫切感，又感到心酸。”作品中的高潮片段之壹是熙蘭在某頒獎禮上揭露電影界黑幕的場景。據透露，演員李荷妮演繹這段戲也並非易事。她表示：“為此傾註大量心血，力求展現堅定優雅而又真誠傳遞信息的形象。”正是這般努力，使《愛麻》升華為為受壓迫時代的女演員代言的故事。“某些形式的暴力若持續存在，就會如同結成老繭。有時連喊出‘好痛’都會顯得微不足道。我作為新人時也曾經歷類似遭遇，因此對《愛麻》更加親切。但這並非僅是過去的問題。《愛麻》雖以1980年代為背景，卻是貫穿時代的故事。”演員李荷妮表示，自己成為母親後，無論對表演還是對社會都有了更深刻的思考。她坦言：“正如我站在前代人的肩膀上成長壹般，認為我們這代人不應對面臨的問題保持沈默”，“希望這部作品也能成為促使觀眾思考‘活在當下能做什麽’的契機。”金泰彥記者 beborn@donga.com