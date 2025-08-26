以色列轟炸也門首都總統府和石油設施

以色列空襲了親伊朗武裝組織胡塞反政府武裝的據點也門首都薩那的總統府等。襲擊距離以色列約1800公里，是對胡塞最近用伊朗製造的彈道導彈攻擊本國領土採取的報復措施。有預測稱，2023年10月加沙戰爭爆發後，以色列通過大規模空襲事實上摧毀了巴勒斯坦武裝團體哈馬斯和黎巴嫩武裝團體真主黨，接下來會提高對胡塞武裝的攻擊強度。也有分析認爲，以色列希望通過此舉進一步減少伊朗和親伊朗武裝組織在中東地區的影響力。據半島電視臺等媒體24日報道，以軍從當天下午4時開始向薩那的總統府、石油設施、兩處發電站等地投擲了35枚炸彈。胡塞衛生部門說，此次空襲造成至少6人死亡、86人受傷。以色列表示，此次行動投入了包括空中加油機在內的12架空軍飛機。以色列主張，胡塞在2014年也門內戰中驅逐政府軍後，對總統府等進行了軍事設施化。本月22日，胡塞指責以色列控制加沙地帶，向以色列本土發射無人機和彈道導彈，但均被攔截。以色列軍方表示，在該導彈殘骸中發現了內置多枚小型炸彈，是被定性爲大規模殺傷性武器的集束炸彈。此外，以色列軍隊逮捕巴勒斯坦槍擊犯後，清除了巴勒斯坦自治地區約旦河西岸的數千棵橄欖樹。對此，有人批評說，這是爲了破壞巴勒斯坦居民生活基礎的故意行爲。據半島電視臺報道，以軍20日逮捕了持槍威脅猶太定居者的阿爾穆蓋爾鎮巴勒斯坦人，並從22日起封鎖村莊三天，以確保行動視野爲藉口，動用推土機砍掉了3000棵橄欖樹。種植橄欖佔巴勒斯坦農業收入的15%至20%。《以色列時報》報道稱，負責西岸地區的以色列軍隊中央司令部少將阿比·布魯特21日對村民們表示，“你們將付出沉重的代價”，隨後採取了上述措施。林賢錫 lhs@donga.com