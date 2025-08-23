BTS成員田柾國與大企業會長均曾遭殃……黑客主謀“那家夥”落網

去年1月， 組合防彈少年團（BTS）成員田柾國的證券賬戶中突然有3.35萬股Hybe股份被轉出。有人盜用田柾國名義，竊取了當時市值84億韓元的股票。田柾國於壹個月前入伍服役中。所屬公司BigHit Music判斷此為異常股票交易後立即凍結賬戶，未造成實際損失。此類異常股票交易並非個例。2023年10月，前Ecopro會長李東彩的股票賬戶中也有價值25億韓元的Ecopro股票被拋售。李前會長當時因借名交易嫌疑已被定罪收監。有人盜用其名義拋售股票後，試圖將資金轉移至其他賬戶。前Kakao投資總管代表裴在賢也於去年初因違反《資本市場法》被拘捕起訴，在收押期間其個人信息遭遇黑客攻擊，數億韓元資金被提取。至此，壹個盜用知名藝人、大企業會長、風險企業代表等社會知名人士名義，竊取380億韓元的海外黑客組織主謀已被抓獲。警方經調查後計劃申請逮捕令。●盜用個人信息開通手機實施犯罪韓國法務部22日宣布，已於當日將在泰國曼谷抓獲的中國籍黑客組織主謀A某（34歲）遣返回仁川機場。A某自2023年8月至去年1月期間，在泰國等海外地區組織黑客犯罪團體後，侵入通信公司官網竊取包括身份證信息在內的個人信息。隨後擅自以受害者名義開通廉價手機，在手機安裝證券公司應用程序（APP）並下載數字證書，以此方式從受害者的金融賬戶和虛擬資產賬戶中盜取資金。調查顯示，該黑客組織還采用大膽手法：以受害者持有股票為擔保申請貸款，或在其他證券公司新開賬戶轉移股票。據悉該組織利用了開放銀行服務的漏洞——只需壹個賬戶就可查詢其他金融機構所有持有賬戶並進行綜合交易。據法務部透露，已確認的受害者包括知名藝人、大企業會長、風險企業代表等約20人，損失金額達380億韓元。調查還發現，該組織專門選擇難以立即察覺資產被盜的對象下手，包括正在服役的田柾國以及被收押的受害者等。●通過國際協作四個月內從泰國遣返法務部表示，與首爾地方警察廳、國際刑警組織共同追蹤A某下落，於今年4月獲知其入境泰國後，立即向泰方提出緊急引渡逮捕請求。緊急引渡逮捕是針對途經多國逃竄的罪犯，在正式引渡請求前要求緊急逮捕的制度。法務部隨後依托東南亞協作網絡與國際刑警組織合作，兩周內成功拘捕A某。首爾警察廳網絡調查部22日表示，正對A某進行嫌疑人調查和扣押物分析。警方相關人員稱：“完成調查後將對A某申請逮捕令，鑒於案件社會影響重大，將進行嚴肅偵查。”法務部強調：“將通過新成立的‘海外電話詐騙犯應對特別工作組（TF）’，對境外黑客•電話詐騙•網絡詐騙犯罪組織持續追查嚴懲。”