“攀登瞬間依然最幸福……希望出戰2028年洛杉磯奧運會”

“攀巖女皇”金慈仁（37歲）擔任國際運動攀巖聯合會（IFSC）世界錦標賽宣傳大使並不令人意外。這位選手曾在國際運動攀巖聯合會世界杯比賽中31次登頂（難度賽30次，抱石賽1次），保持著該賽事的歷史最多奪冠紀錄。但金慈仁以選手身份出戰本屆賽事卻堪稱奇跡。在參加2005年慕尼黑世錦賽——她的世錦賽首秀的選手中，唯有她仍將以選手身份亮相本屆賽事。面對壹個月後（8月20日）開幕的2025首爾世錦賽，金佳人21日在首爾松坡區奧林匹克公園酒店出席記者會時微笑著表示：“將全力做好宣傳和攀登兩方面工作。”金慈仁的世錦賽參賽經歷本身就是韓國攀巖史的壹部編年史。攀巖世錦賽每兩年舉辦壹屆。從2005年至2023年舉行的11屆賽事中，她參加了其中10屆。僅因懷孕生產缺席了2021年莫斯科世錦賽。截至目前，她在世錦賽共收獲1金（2014年）、3銀（2009年、2011年、2012年）和1銅（2018年）。即便對她而言，本屆賽事的參賽資格獲取亦非易事。國際運動攀巖聯合會向主辦國分配各項目5個參賽名額。金慈仁在3月國家隊選拔賽中位列難度賽第七，未能進入資格範圍。但因前兩名選手放棄參賽，她最終獲得了最後壹個參賽名額。作為本屆賽事全球60個國家1000余名選手中最年長的參賽者，金慈仁表示：“能以選手身份站在這個舞臺本身就是榮耀。由於這可能是首次也是最後壹次在韓國參加的世錦賽，必將全力以赴。即便明天退役也並非意外，但我不認為本屆賽事會是終點。”她進壹步闡述：“體能上並未感到明顯差距。最大的變化是（需要兼顧育兒）無法完全專註於運動員身份的環境。但這同樣是珍貴的人生體驗。雖然訓練時間不可避免縮短，但正在通過更高強度的集中訓練來彌補。”在結婚七年後的2021年誕下女兒吳圭亞的金慈仁，2023年在沙莫尼世界杯奪冠宣告了其競技狀態的保持。她坦言：“成為母親或許可以成為退役理由，但這也賦予了我再次挑戰的渴望。正是懷著參加奧運會的心念支撐我走到今天。”攀巖雖自2021年東京奧運會起成為正式項目，但金慈仁直至2024年巴黎奧運會都未能踏上奧運賽場。她表示：“希望挑戰2028年洛杉磯奧運會。雖知為時稍早，但攀登的瞬間始終是最快樂幸福的時刻。只要仍具備攀登的力量，就會竭盡全力。”韓國將在本次於8月20日至28日在首爾松坡區奧林匹克公園舉行的世錦賽中，向難度賽、抱石賽、速度賽全部三個項目獎牌發起沖擊。“蜘蛛女孩”徐採炫（22歲）高居女子難度賽世界排名第三，“速度女王”鄭智敏（21歲）位列女子速度賽第六，均被視為獎牌有力競爭者。位列男子抱石賽第二、難度賽第四的“全能選手”李度炫（22歲）則劍指雙冠王。任寶美 bom@donga.com