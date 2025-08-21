金建希：“只有我死了我丈夫纔有活路嗎？”……還吐槽韓東勳的背叛

“只有我死了，丈夫纔能有活路嗎?”據悉，目前被羈押的尹錫悅前總統的夫人金建希（照片）19日在會見前來探視的、人稱“尹錫悅導師”的申平律師時作出了上述表示。據悉，金建希還吐露了對國民力量黨前代表韓東勳背叛的感受。申平20日在與《東亞日報》的通話中表示：“前一天訪問了金建希在押的首爾九老區南部拘留所，探視了金建希。”他說：“金建希在探視室的椅子上一坐下就（這樣）說了。最近好像沉浸在這種想法裏。”就瑞喜建設會長李鳳官，金建希表示，“他想和（李在明）政府聯手殺死我們”，流露出委屈之情。李鳳官共計向金建希賄賂1億韓元的名牌項鍊和胸針、耳環等，之前向金建希特檢組（特別檢查官閔中基）提交了自首書和梵克雅寶項鍊的真品實物等。據申平透露，金建希還就韓東勳感嘆道：“韓東勳怎麼能這樣呢?如果韓東勳沒有那麼背叛，他的前途將有無限的光榮等着他。”申平解釋說：“仔細分析的話，她是在以‘韓東勳的矛盾是這一切事態的開始’爲宗旨的對話中說出這句話的。”韓東勳先是被提名爲尹錫悅政府首任法務部長，2023年12月底又被任命爲國民力量黨緊急對策委員長，之後以金建希特檢問題等爲契機，與尹錫悅拉開了關係，在緊急戒嚴局面中公開贊成彈劾尹錫悅，兩人徹底分裂。特檢組20日表示：“法院決定將金建希的逮捕期限延長至31日。”金建希的第一次逮捕期限是從下達逮捕令的12日到21日。根據刑事訴訟法，包括拘留期限在內，檢察官可以逮捕嫌疑人10天，並延長一次10天。據悉，特檢組認爲，由於對金建希的調查不夠充分，延長逮捕期限不可避免。特檢組原計劃20日第三次傳喚金建希進行調查，但由於金建希方面提交親筆意見書稱“身體不好，難以到案”，傳喚被推遲到21日下午。特檢組計劃在21日的調查中調查建真法師·統一教請託嫌疑。在前兩次調查中，特檢組對明太均介入公推疑惑和操縱德意志汽車股價疑惑進行了調查。特檢組計劃在延長逮捕期間進行追加調查後起訴金建希。