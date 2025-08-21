美國要求獲取韓國半導體企業股份 韓政府緊急研討應對方案

在韓國總統李在明與美國總統唐納德•特朗普將於25日舉行首次韓美首腦會談前夕，美方施壓力度持續加大。繼擴大鋼鐵鋁制品關稅後，美方又宣稱將要求獲取在美投資過程中獲得補貼的韓國等半導體企業股份。盡管韓美關稅談判已達成協議，但經濟、安保等領域的全方位“賬單”仍接踵而至，此次首腦會談預計將成為李在明政府對外政策方向的重要轉折點。鑒於特朗普總統推行比第壹任期升級版的“美國優先主義”，此次會談成敗將對韓美關系產生重大影響。美國商務部長霍華德•勒特尼克於19日（當地時間）表示，美國政府正考慮根據《半導體支援法》獲取接受補貼並在美建廠的半導體企業股份。路透社報道稱，這意味著美方可能要求獲得已承諾對美半導體投資並接受美國政府補貼的三星電子和SK海力士的股份。特朗普政府正推進向英特爾提供100億美元補貼以換取10%股份的談判。若美國政府持有股份，極可能試圖對企業擴大在美投資等決策施加影響。韓國總統室預判特朗普總統在首腦會談中可能就對美投資或安保領域提出突發要求，正全力開展會談籌備工作。政府高級官員20日表示：“為應對特朗普行事風格，已準備多種預案。特朗普總統慣於提出具體數值，談判不會輕松。”據悉政府正防範特朗普總統以關稅和駐韓美軍為籌碼，要求增加對美投資和同盟現代化等意外要求。總統政策室室長金容範當天在記者座談會上表示：“對美投資額可能進壹步增加，談判在結束前都存在變數。”曾參與特朗普第壹任期首腦會談的前任高級官員指出，特朗普第二任期首腦會談的風險遠高於以往，需制定周密的風險規避策略。前駐美韓國大使趙潤濟強調：“應準備具體數據向特朗普總統證明韓國可成為美國制造業復興的優秀合作夥伴”，“對特朗普總統的即興要求需靈活接納，但應另行安排工作層磋商。”曾任外交部第壹次官的延世大學政治外交學教授崔鐘建建議，“需為特朗普總統提供可炫耀的成果，同時在同盟現代化等議題上保持戰略模糊性。”朴勛相記者、申娜莉記者 tigermask@donga.com、journari@donga.com