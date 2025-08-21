法國著名作家高度評價韓流現象 稱“世界認可韓國人才能”

“飛翔的人類，遊泳的人類，鉆入地底的人類……第三次世界大戰後的未來，究竟何種人類能夠幸存？”這番宛若科幻（SF）電影或漫威系列超級英雄的多樣人類構想，源於地球爆發毀滅性核戰爭後，人類為求生存選擇與動物雜交的設定。殘存的少數舊人類與三種新人類能否共存？攜新作《喀邁拉之地》訪韓的法國作家貝爾納•韋爾伯（見圖）於20日下午在座談會上笑言：“螞蟻擁有逾1.8萬個物種，而智人卻唯獨保持著單壹物種形態，單壹物種的生存能力是否過於脆弱？”“當前人類已面臨戰爭與氣候危機等多重威脅。我試圖展望的是：當某壹種族遭遇危機時，其他種族會如自然界般應運而生。”被譽為“天生故事大師”的貝爾納•韋爾伯談及時隔兩年訪韓感受時表示：“韓國是我的第二故鄉。”因其多部作品融入韓國元素，他被譽為“親韓派作家”。作家笑道，“韓國讀者充滿好奇心且富有智慧，這或許是他們格外青睞我作品的原因。”“近期韓國文化內容風靡全球。韓國雖相對缺乏自然資源，卻擁有卓越的人力資源。通過出色的教育體系，他們在電影、音樂等領域展現出創造性藝術成就，世界正在認可韓國人的才能。”貝爾納•韋爾伯還透露了即將在法國出版的新作線索：“下部作品以樹木與森林為主題，森林象征著與數字文明的割裂。”“作家的本質在於為人類思索更美好的未來並提出質詢。我始終努力走在讀者想象力的前沿。”金基潤記者 pep@donga.com