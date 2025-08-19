外交部長需要的“放念”和“專注”



外交部組織內有其他政府部門不常用的“放念”這一獨特表述。其使用方式與“已交與OO局解決，剛纔的要求事項請放心”相同。詞典上的意思是“放心”，但從實際用法來看，又存在微妙的語氣。前任和現任外交官們的共同解釋是：“不能忘記，也不要放於優先順序。”一名外交官說：“因爲對方說放心吧，就懷着輕鬆的心情喝了酒就睡了，結果第二天凌晨遭到了平生從未聽過的辱罵”。從這句話來看，又與“放心”的意思相去甚遠。



之所以想起這個詞，是因爲最近外交部長趙顯的“記仇式”舉動。他在被提名爲部長的第一天，就因“應該摒棄就任後必須先訪問美國的固有觀念”的發言而引起爭議。隨後，他在就任後就特意決定破例“先訪問日本”。更加罕見的是，這一決定之後，外交部又馬後炮似地解釋稱：“趙顯被提名時的發言，是考慮到在訪美之前可能會先去日本。”似乎仍嫌不夠，外交部一高層人士14日在會見記者時又補充說：“趙顯上個月底先於美國訪問日本，是根據李在明總統的指示行事。”



被任命部長已近一個月，趙顯卻仍對人事聽證會過程中提出的房地產“投機”疑惑反應敏感。本月初在韓美外長會談出差途中，他通過個人社交媒體對指出這一疑惑的專欄文章表示遺憾。上週針對另一篇內容相似的專欄，他又上傳了“有損媒體品格”的批評文章。在野黨表示，“面臨韓美關稅談判等重大外交懸案，剋制個人攻擊吧”，就通過聽證報告達成了大局性協議，但他在聽證會上仍然沒有充分澄清過去的房地產投資疑惑，令人甚感遺憾。



外交負責人的這種應對方式對國家利益和實用外交會有多大幫助，令人懷疑。近來，趙顯的對外表態更加驚險。他在《華盛頓郵報》3日刊登的採訪中聲稱“中國之於周邊國家多少有些問題”，立即遭到中方反彈，最終總統室罕見地特地發表了聲明。當被問及韓國是否承認巴勒斯坦國時，他又以東北亞局勢變化更加緊迫爲由明確表示，“說實話，我們無暇享受觀察其他地區所發生事情的奢侈”。



距離韓美首腦會談和韓日首腦會談分別只剩下6天和4天的現在，作爲40多年的外交官穿梭於現場的趙部長，應該不會不知道輕重緩急。必須選擇和專注於必要的東西，不必要的東西則應放念。作爲外交部長，在會談出差途中，相比立即就個人事情作出澄清，更應該整理有利於國家利益的戰略性信息，一絲不苟地處理談判議題，這樣國民們會更加鼓掌。我們期待部長能放念自我防禦，周密應對美國要求的“同盟現代化”和擺在我們面前的各種混亂。

