韓國四大商業銀行上半年人均薪酬6350萬韓元 超越三星電子

今年上半年（1月至6月），韓國四大商業銀行員工平均薪酬達到創紀錄的6350萬韓元。這壹水平超越了三星電子、現代汽車等韓國大型企業。四大金融集團的上半年平均薪酬則首次突破1億韓元大關。17日，據韓國金融監督院透露，上半年KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行等四大商業銀行員工人均平均薪酬為6350萬韓元。較去年上半年（6050萬韓元）增加了300萬韓元。按銀行劃分，韓亞銀行以6800萬韓元居首。其余三家銀行均為6200萬韓元。若此趨勢持續，預計今年四大商業銀行員工年均薪酬將突破1.2億韓元。上半年四大商業銀行的平均薪酬超過了韓國大型企業。三星電子（6000萬韓元）、LG電子（5900萬韓元）、Kakao（5800萬韓元）、現代汽車（4500萬韓元）等韓國代表性大企業上半年的平均薪酬均低於四大銀行。四大金融集團的上半年平均薪酬則首次突破1億韓元。KB金融集團以1.12億韓元居首。友利金融集團為1.05億韓元，韓亞金融集團為9500萬韓元，新韓金融集團為9200萬韓元。四大商業銀行及金融集團員工成為“薪酬王者”的原因在於其持續創下歷史最佳業績。上半年四大金融集團的當季凈利潤首次突破10萬億韓元，達到10.3254萬億韓元，創下有史以來半年度最高紀錄。這似乎是由於銀行在降息基調下，為穩定維持利息收益，采取了降低存款利率但提高貸款利率的策略。預計韓國政府對金融圈要求其“共生”的施壓將進壹步加大。此前，李在明總統曾批評稱：“金融機構不應只熱衷於諸如住房抵押貸款這類輕松的‘利息遊戲’，還應關註擴大投資。”繼施壓銀行業承擔壞賬銀行（Bad Bank）資金後，政府還在尖端產業基金等領域要求金融圈發揮作用。另壹方面，今年上半年保險業界中，前現代海上火災保險公司代表趙龍壹（音）領取了包括退職金在內的73億韓元以上，成為薪酬最高者。在信用卡業界，現代信用卡副董事長鄭泰榮（音）以26.94億韓元位居榜首。全主榮 aimhigh@donga.com