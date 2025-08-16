李在明“對朝忍耐，對日信賴”……所有的力量都來自國民團結

李在明總統15日在光復80週年賀詞中表示，“必須擺脫舊的冷戰思維和對抗，開創和平的韓半島新時代”，向朝鮮闡明“尊重其體制，無意進行吸收統一和敵對行爲”。他還進一步表示，將分階段恢復前任政府時期廢除的《9·19南北軍事協議》。對於日本，他稱之爲“既是共用院子的鄰居，也是重要的夥伴”，並叮囑“要正視過去的痛苦歷史，努力不讓兩國的信任受損”。李總統的賀詞可以概括爲，以對朝鮮的耐心和對日本的自信爲基礎，展開新政府的對外政策路線。他對朝鮮反覆要求進行對話，而對日本則優先考慮面向未來的合作。此前，每當政權交替時，對朝、對日政策都會出現大幅波動，隨着與一方拉近距離，與另一方疏遠的情況也很多。這算是李在明式的實用主義宣言，即適當管理這兩個關係，均衡地引導對外政策。對於對朝政策，李總統恢復了之前韓朝對話的前提條件——“尊重朝鮮體制”和“排除吸收統一”的原。這與公然提出“自由北上”爲統一主義、主張“吸收統一”的前任政府有着明顯的差異。特別是，李總統不僅繼續採取停止散發傳單、拆除擴音器等對朝鮮懷柔的措施，還闡明瞭恢復《9·19南北軍事協議》。“虛幻的黃梁夢”等嘲弄也要忍耐到朝鮮作出迴應爲止。對於韓日關係，李總統反覆確認了“雙軌”基調，即按照歷史原則應對歷史問題，同時加強兩國間的未來合作。李總統計劃在下週末的首次訪美之行中，通過先行訪日的外交活動展現小小的破格。日本首相石破茂當天在戰敗日致悼詞時隔13年首次提及“反省”，表現出了相應的迴應。當這些小小的信賴逐一積累時，韓日間相生合作的基礎也會變大。事實上，維持對朝、對日的均衡，是爲了度過“特朗普第二期時代”這一國際秩序劇變期的智慧。因爲，要想應對美國總統特朗普的美朝直接交易，需要打開與朝鮮的對話渠道，而對同盟苛刻的特朗普式算法則需要與日本的合作。儘管如此，就像前前政府、前政府一樣，對外政策很容易流於過於傾向一邊和偏向。這種偏重的根源在於藉助輿論，特別是依靠國論分裂中的支持層的政派計算。政府政策的所有力量都來自國民團結。更何況是對外政策呢！過去的失敗也是親朝、親日爭議導致的分裂和矛盾，以及由此帶來的單邊主義政策推進的結果。政策的成功，乃至政府的成功，可以通過真正的政治復原，即團結的政治來實現。李總統也在賀詞中表示，“現在應該消除我們內部的障礙”，強調要擺脫分裂的政治，共同打造相生的政治。當然，首先應該是從李在明總統本人開始。