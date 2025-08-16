美國生產者價格指數飆升 “關稅通脹”警報拉響

美國生產者價格指數（PPI）飆升至3年來最高水平，關稅通脹爭議再度點燃。這被視為唐納德•特朗普總統的關稅政策推高企業制造成本的信號，市場預期此舉不久將傳導至消費者價格上漲。當地時間14日，美國勞工部下屬勞工統計局公布，上月美國國內生產者價格指數環比上漲0.9%。該漲幅不僅遠超市場預期值（0.2%），更是自2022年6月（1.1%）以來的最大漲幅。剔除波動較大的食品和能源後的核心生產者價格指數也上漲了0.6%。與去年7月相比，該指數飆升3.3%，同樣高於市場預期值（2.5%）和6月漲幅（2.4%）。生產者價格指數綜合了原材料、中間品和最終品等各生產階段的價格指數計算得出，其變化將滯後傳導至消費者價格。此前，由於企業在加征關稅前囤積庫存並壓縮利潤空間，未將關稅影響完全轉嫁至消費者價格，消費者價格壹直保持穩定。就在生產者價格指數發布前兩天公布的消費者價格指數（CPI）漲幅還低於市場預期。但隨著生產者價格上漲，消費者感受到的物價所受關稅沖擊波不久或將正式顯現。美國物價異動的信號也削弱了市場對聯邦儲備制度（美聯儲）降息的預期。聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托•穆塞爾接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）采訪時表示：“大幅降息（0.5個百分點）在當前經濟狀況和前景下是難以獲得支持的選擇。”此前，美國財政部長斯科特•貝森特等人曾主張應壹次性降息0.5個百分點。大幅降息預期受挫，紐約股市收盤漲跌互現，曾刷新歷史最高紀錄的比特幣等虛擬資產價格則在壹天內轉為下跌3%。洪錫浩記者 will@donga.com