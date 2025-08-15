“風雨飄搖”的石化產業，應該民官一體通力合作

韓國石油化學產業可謂是風前殘燭。隨着全球供應危機和經濟蕭條疊加，業績下滑導致的資金緊張問題嚴峻。曾經的出口孝子產業在短短几年內就淪爲不受待見的存在。石化產業之所以一蹶不振，主要是因爲作爲最大出口地的中國急劇增加產量，反而展開低價攻勢。韓國本應該在發展順利的時候防範危機，但“中國技術能力豈能在短時間內趕超韓國”的自信感惹來了禍端。面對毫無準備的危機，業界沒有拿出正確的診斷和有效的對策，卻只顧着相互指責、推諉責任。長達26年的合作關係也瞬間瓦解。這說的是因麗川NCC的資金支援問題而產生衝突的韓華集團和DL集團的故事。麗川NCC僅以分紅的方式，就給兩家公司分別帶來超過2萬億韓元收益，但自從2022年以來3年間業績低迷，如今已反目爭鬥勝過仇人。圍繞3000億韓元資金支援問題，雙方未能縮小分歧，甚至把企業總裁的非正式言論公之於衆，或以“道德風險”等經營禁忌之詞互相攻訐。隨着兩家公司祕密簽訂供貨合同和遭國稅廳罰款的詳細內容被公開，展開了“自損式”攻防戰。兩家公司的矛盾如今已佔領了麗川NCC的公司內部公告欄。兩家公司任命的共同代表們發表了近乎指責對方的刻薄聲明和反駁聲明。DL方面的共同代表首先針對韓華表示：“從年初起到7月，通過低價原料合同拿走的380億韓元理應歸還。”韓華方面的共同代表則威脅說：“如果相互攻擊加劇，最壞情況下組織可能會瓦解。”由於業績惡化，職員們本已感到不安，這種情況下連同兩家公司任命的共同代表也大喊大叫，公司情況正在進一步惡化。政府在出臺對策之前，先發出了警告。產業通商資源部長官金正官14日訪問韓華海洋巨濟造船廠時威脅說：“石油化學產業界應該自發參與事業重組。免費乘車的企業將從泛部委的角度進行堅決應對。”據悉，政界也準備傳喚因麗川NCC展開對決的韓華集團和DL集團的相關人士到國會進行斥責。相比制定解決問題的對策，每個人都在想着突出自己。石化業界認爲，在拖拖拉拉中已經錯失結構調整的“黃金時間”。不僅中國，中東也在利用廉價原材料擴大產量。這種局面不是硬撐就能解決。波士頓諮詢集團警告稱，如果目前低迷持續，3年內韓國半數石化企業可能消失。如果一味地指責別人、內耗不斷，韓國各地的石化產業園區將瞬間變成韓國版鏽帶（美國衰落的工業地帶）。企業、政府、政界必須組建“同一個團隊”，儘快拿出有效對策，這纔是生路。否則，連“白銀時間”“青銅時間”也將一併錯失。李東勳記者 dhlee@donga.com