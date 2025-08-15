警方偵破壹暴力團夥 其瓦解22年後企圖重建

壹個在2003年瓦解後、時隔20余年企圖重建的組織暴力團夥“新南部分舵”，已被警方偵破。調查發現，該組織瓦解時僅為底層成員的45歲組織成員，在過去20余年間招攬二三十歲的新成員以壯大勢力，在此過程中甚至吸收了向往黑幫形象的十幾歲青少年。首爾警察廳刑事機動隊14日表示，在首爾江西區壹帶進行暴力犯罪團夥活動的“新南部分舵”組織成員及追隨勢力共34人已被抓捕歸案，並移送檢方。其中，副頭目姜某等9人被逮捕，另有5名在逃組織成員已被通緝。特別是滯留越南的2人，其護照已被宣布作廢，並受到國際刑警組織紅色通緝令追捕。“新南部分舵”的前身是1980年代在永登浦區廳壹帶活動的“南部分舵”。該組織在將勢力擴展至江西區等地後，因頭目全某於2003年被捕而解體。此後，於2007年加入該組織、當時僅為底層成員的姜某取代頭目掌控了組織。成為副頭目的姜某在最近5年間招募的新成員占總數壹半（16名），調查還發現其通過獄中的組織成員在監獄內物色並拉攏新人加入。該組織在京畿道富川設有集訓點，進行了為期3個月的“處世教育”等，著力灌輸組織文化和等級秩序。例如，教導成員在給“大哥”寫信開頭需寫“雙手恭敬地拜讀惠函，感謝大哥”，或在監獄遇見前輩時需問候“大哥休息好了嗎”等“獄中及書信處世術”。該組織還制定了強調“與其他組織爭鬥時不退縮”、“背叛必遭徹底報復”等等級秩序的“十大行動綱領”，並曾毆打脫團者。該團夥每月向娛樂場所業主收取最多150萬韓元的保護費，累計勒索約1億韓元；還曾受雇於某企業股東大會進行暴力活動，動員十余人幹擾會議，展現出典型的“傳統黑幫”行為模式。該組織成員多為無業或從事臨時工作的十幾歲至三十幾歲人員，被捕的34人中有27人（84%）在二十幾歲加入。甚至有壹名高中生（17歲）加入。據悉，該高中生供述稱，自己平時向往講義氣的黑幫形象以及以“大哥文化”為代表的組織生活。田南赫記者 forward@donga.com