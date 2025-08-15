迷上防彈少年團歌曲 法國青年成為韓國歷史傳播使者

因觀看防彈少年團（BTS）的歌曲和舞蹈而對韓國產生好感。不僅學習了韓語，還開始研究韓國歷史，並在大學選修了相關課程。如今，他們已從法國的“K-Pop迷”蛻變為傳播韓國歷史的“傳道者”。這是在駐法國韓國文化院於法國巴黎主辦、自8月14日起舉行的光復80周年紀念“走向和平的旅程”展覽中擔任講解員的阿納埃爾•澤萊塔（24歲）、阿梅莉•沙馬爾（22歲）和伊內茲•佩雷拉（26歲）三人的故事。三人於13日（當地時間）在巴黎第8區的駐法國韓國文化院接受《東亞日報》采訪時異口同聲地表示：“接觸韓國歷史和傳統文化後，對韓國的理解更加深入了。”三人在此次展覽中負責向全球參觀者講解韓國獨立運動的過程。澤萊塔表示：“能夠向外界傳達法國曾對韓國臨時政府的活動給予非正式支持的事實，也令人感到高興。”三人均展現出對韓國及韓國文化不同尋常的深度見解和鑒賞力。曾就讀於慶熙大學、巴黎西岱大學並學習韓國近現代史的沙馬爾表示：“我研究了曾遭受殖民統治的韓國成長為經濟大國的過程，感到令人欽佩。用壹句話說就是‘瘋狂（Fou）’。”她分析道：“韓國克服光復、六二五戰爭、民主化等重重難關的力量，也融入了K-Pop之中。”曾作為釜山大學交換生的佩雷拉也表示：“了解了板索裏、玄琴等韓國傳統音樂後，我更加喜愛K-Pop了”，“尤其喜歡將傳統與現代相融合的防彈少年團成員SUGA以及宋素姬等音樂人。”三人坦言，在學習韓國歷史之前，並不了解韓國曾被殖民統治的歷史。在西岱大學主修韓國學的澤萊塔強調道：“青少年時期主要學習的是以西方為中心的歷史。直到上了大學，才了解到日據時期韓國獨立運動是自主且激烈進行的”，“至今仍在發聲的日軍‘慰安婦’老奶奶們就是其證明。”佩雷拉也表示：“白人對殖民統治往往缺乏共情能力。希望更多西方人能了解韓國克服殖民統治的歷史。”他還介紹自己祖籍是曾遭受法國殖民統治的阿爾及利亞。近期，韓國旅行在法國年輕人中也掀起熱潮。曾去過西大門刑務所的沙馬爾強調道：“在被囚禁（參觀）的那幾十分鐘裏，我更加熱愛韓國了。壹定要去看看。”推薦安東河回假面舞節的佩雷拉也表示：“接觸到假面舞、板索裏、玄琴琴聲等，內心自然而然會變得平靜。”柳根亨 noel@donga.com